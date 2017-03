Xét xử 21 cán bộ ngành than

Trong số 21 bị cáo bị truy tố về tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có tới 19 bị cáo là cán bộ, công nhân thuộc Vinacomin gồm: Công ty cổ phần Than Núi Béo, Công ty Kho vận Hòn Gai và Công ty cổ phần Giám định Vinacomin.







Các bị cáo trước tòa - Ảnh: Thái Uyên Các bị cáo trước tòa - Ảnh: Thái Uyên



Theo hồ sơ vụ án, ngày 14.5.2010, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 4 tàu chở 4.084 tấn than xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc có sai phạm.Mặc dù trên giấy tờ là loại than cám 7A, nhưng tại thời điểm kiểm tra, các tàu này chỉ để một lớp than cám tiêu chuẩn 7A hoặc 6B, lớp dưới lại là than cám tiêu chuẩn 6A, 6B có chất lượng cao hơn.Kết quả giám định, giá trị thương mại chênh lệch về chất lượng than của 4 tàu là gần 900 triệu đồng.Cơ quan tố tụng xác định, vụ gian lận nói trên có sự móc nối, thông đồng giữa các cán bộ, công nhân Vinacomin và nhà nhập khẩu nhằm mục đích trục lợi cá nhân.Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.Theo Thái Uyên - Káp Long (TNO)