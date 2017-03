Xét xử 7 bị can phá trạm phát sóng BTS

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Hướng, Cao Khắc Thanh, Nguyễn Văn Chắc, Mai Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Cao Thị Miền, Nguyễn Thị Thiết (đều trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Vụ án này được các ngành nội chính xác định là vụ án điểm do tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 1 cáo buộc: tối 17-9-2008, bị can Nguyễn Văn Hướng cùng một số cá nhân có hành vi kích động như dùng trống gõ, tuyên truyền với người dân địa phương rằng trạm BTS ảnh hưởng đến sức khỏe nên phải phá bỏ. Sau đó, bị can Hướng cùng một số cá nhân phá khóa nhà trạm, dùng gạch, gỗ ném vào trong trạm, đổ nước vào các thiết bị trong nhà trạm làm hỏng hệ thống máy móc, thiết bị của trạm phát sóng viễn thông BTS.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an địa phương và cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 đã tiến hành điều tra vụ việc, khởi tố bảy bị can để xử lý. Trong quá trình điều tra các bị can đều thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi kích động, hô hào tham gia ngăn chặn việc lắp đặt hoặc có hành vi manh động đập phá trạm viễn thông.

Trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, Viettel và đại diện đảng ủy, chính quyền xã Quang Phục đều có công văn đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ cho các công dân vi phạm pháp luật trong vụ án này do các bị can đều có sự ăn năn, hối cải về hành vi của mình.