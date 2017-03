Xét xử anh em ông Đoàn Văn Vươn: Làm rõ hành vi giết người

Các bị cáo trong gia đình Đoàn Văn Vươn tại phiên toà - Ảnh chụp qua màn hình







Theo N.Quyết- Tr.Đức (NLĐO)

8 giờ sáng nay (2-4), Tòa án nhân dân TP Hải Phòng khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại đầm tôm hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn vào ngày 5-1-2012.Trước khi diễn ra phiên xét xử, đông đảo người dân dõi theo phiên tòa từ xa. Tình hình đường phố quanh khu vực tòa án nhìn chung khá trật tự. Các phóng viên đưa tin về phiên toà được bố trí ở một căn phòng, theo dõi phiên tòa qua màn hình TV được truyền trực tiếp từ phòng xét xử.Từ 7 giờ 50 Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu làm việc. 8 giờ, Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ ông Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ ông Đoàn Văn Quý), là 2 bị cáo đang được tại ngoại, vào phòng xét xử trước.8 giờ 10, các bị cáo khác được dẫn giải vào. Bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh trong bộ quần áo sáng màu. Bị cáo Vươn trông có vẻ gầy hơn song tóc cắt gọn. Bị cáo trông có vẻ căng thẳng, liên tục nhìn khắp phiên tòa. Bị cáo Quý và Đoàn Văn Vệ ngồi phía sau trong bộ quần áo xanh lam. Hai bị cáo tại ngoại là Thương và Báu ngồi ngay phía sau Đoàn Văn Vươn.Trong phiên xét xử hôm nay, có tổng cộng 12 luật sư tham gia phiên tòa. Các bị cáo Vươn, Quý, Sịnh, Vệ đều có ít nhất 2 luật sư tham gia bào chữa. Hai bị cáo Thương và Báu có 5 luật sư gồm: Trần Đình Triển, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Minh Long, Nguyễn Hồng Bách và Đinh Thị Hòa bào chữa cho mình.5 trong số 6 bị hại trong vụ án này có mặt, riêng ông Đào Trọng Dũng gửi đơn xin vắng mặt vì con nằm bệnh viện.Chủ toạ phiên tòa là thẩm phán Phạm Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng. Theo công bố, dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 4 ngày từ 2 đến 5- 4.Trước khi diễn ra phiên xét xử, HĐXX cũng cho đem các vật chứng của vụ án đến, trong đó có súng bắn đạn hoa cải và nhiều đạn.Đến 9 giờ 30, phiên tòa vẫn tiếp tục với các thủ tục kiểm tra căn cước.9 giờ 55, toà bắt đầu chuyển sang phần xét hỏi.Trong phần xét hỏi, bị cáo Đoàn Văn Vươn được hỏi trước tiên. HĐXX đã tập trung làm rõ hành vi giết người của bị cáo từ việc lên kế hoạch đến tổ chức thực hiện.Bị cáo Đoàn Văn Vươn cùng các luật sư cho rằng việc cho nổ bình gas, dùng súng bắn vào lực lượng cưỡng chế là với mục đích để “cảnh báo” chứ không có mục đích giết người.Song HĐXX đã cho thấy các vật chứng là bình gas bị nổ méo mó, biến dạng cùng súng, đạn, công cụ gây án… HĐXX nêu rõ: đây là những công cụ rất nguy hiểm, các bị cáo hiểu rõ có thể gây chết người cho lực lượng cưỡng chế.14 giờ chiều, tòa tiếp tục làm việc.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng: 4 bị cáo gồm Đoàn Văn Vươn (SN 1963), Đoàn Văn Quý (SN 1966), Đoàn Văn Sịnh (SN 1957), Đoàn Văn Vệ (SN 1974) bị đề nghị truy tố trước tòa tội danh “ Giết người” được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự (BLHS), có khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân hoặc tử hình.Hai bị cáo nữ trong vụ án này là Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ ông Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ ông Đoàn Văn Quý ) bị đề nghị truy tố ra trước tòa tội danh “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257 BLHS, có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.Theo bản cáo trạng, năm 1993, Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng giao 21 ha đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia thuộc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng với thời hạn sử dụng 14 năm kể từ ngày 4-10-1993.Trong quá trình đắp bờ, Đoàn Văn Vươn đã lấn chiếm ra ngoài diện tích được giao 19,3 ha, UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiếp tục giao bổ sung phần đất lấn chiếm này cho Đoàn Văn Vươn để nuôi trồng thuỷ sản, thời hạn sử dụng đến ngày 4-10-2007.Ngày 7-4-2009, UBND huyện Tiên Lãng ra Quyết định số 461/QĐ-UBND thu hồi diện tích 19,3 ha đất nói trên do hết thời hạn sử dụng. Do không đồng ý với quyết định thu hồi đất, Đoàn Văn Vươn đã khởi kiện đến Tòa hành chính TAND TP Hải Phòng.Sau khi Tòa hành chính TAND TP Hải Phòng giải quyết và giữ nguyên Quyết định số 461/QĐ-UBND, ngày 24-11-2011, UBND huyện Tiên Lãng ra Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích 19,3 ha và ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế.Sau khi nhận được thông báo của UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất đầm, Đoàn Văn Vươn đã nhiều lần cùng anh em trong gia đình gồm: Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái bàn bạc quyết tâm giữ lại khu đầm bằng mọi cách.Thực hiện việc chống đối, Sịnh, Quý, Thoại, Thái, Báu, Thương và một số người trong gia đình cùng nhau làm 5 hàng rào ngăn cản trên đường vào khu đầm, trải rơm trên đường đi; Quý chỉ đạo Báu đi mua 20 lít xăng về đổ vào rơm đốt, mua ba mũ len trùm đầu cho Quý, Thoại, Thái.Các bị cáo cũng mua súng hoa cải cùng với thuốc súng và các vật liệu chế tạo đạn hoa cải.Sáng ngày 5-1-2012, khi tổ công tác số 3 của UBND huyện Tiên Lãng tiến hành rà phá vật liệu cháy, vật liệu nổ trên đường dẫn vào khu đầm do Vươn đang quản lý, khi đến sát hàng rào thứ nhất cách nhà Quý khoảng 40m, Quý đã kích nổ mìn tự tạo làm bình ga tung lên, nhưng do bình ga không phát nổ nên không làm ai bị thương.Tổ công tác tiếp tục tiến đến hàng rào thứ 2 sát với chuồng chăn nuôi cách nhà Quý khoảng 18m, lúc này Quý dùng súng hoa cải bắn phát thứ nhất vào nhóm bên trái chuồng chăn nuôi, thấy có người bị thương, Quý tiếp tục cầm khẩu súng thứ 2 bắn vào nhóm bên phải chuồng chăn nuôi làm một số người bị thương.Ngay lúc đó, Thoại từ trên tầng 2 chạy xuống lấy một khẩu súng và mang theo đạn lên tầng 2, còn Quý tiếp tục nạp đạn và bắn phát thứ 3, lúc này Quý cũng nghe thấy tiếng súng nổ từ trên tầng 2. Sau đó Thái và Thoại từ tầng 2 cầm súng chạy xuống bảo Quý rời khỏi nhà. Quý chạy ra đổ xăng và rơm đốt nhưng do đêm hôm trước trời mưa, rơm không cháy được thì Quý, Thoại, Thái cầm theo hai khẩu súng xuống thuyền bỏ trốn.Hậu quả hành vi của Quý, Thái, Thoại sử dụng các công cụ, phương tiện tấn công vào tổ công tác số 3 làm bị thương 7 người gồm: Lê Văn Mải (SN1957), Nguyễn Văn Phong (SN 1991), Vũ Anh Tuấn (SN 1979), Đào Văn Đức (SN 1976), Đỗ Xuân Trường (SN 1988), Đào Trọng Dũng (SN 1980) và Lê Văn Ghi (SN 1968).Sau khi giám định pháp y, kết quả cho thấy, các nạn nhân nói trên đều bị nhiều vết thương và giảm sức lao động, trong đó Lê Văn Ghi bị 16 vết thương, giảm 43% sức lao động; Đỗ Xuân Trường bị 9 vết thương, giảm 35% sức lao động; Lê Văn Mải bị 8 vết thương, giảm 25% sức lao động;...Ngày 9-1-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để điều tra. Đối với Đoàn Văn Thoại và Phạm Thái bỏ trốn sau khi gây án, nên Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng này.