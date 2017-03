Xét xử bị cáo giết chỉ huy trưởng công trình Dầu khí

Người bị hại đã tử vong là ông Lê Văn Chương (chỉ huy trưởng công trình xây dựng của Công ty CP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí PVC-IC). Đây cũng là một vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian qua. Trung tâm văn hóa HTCĐ phường 7 phiên xét xử nằm kề hiện trường vụ án.



Bị cáo Hùng (áo trắng)

Có mặt tại phiên xét xử, gia đình của người bị hại vẫn mặc nguyên bộ đồ tang, không giấu nổi sự bức xúc, đau xót khi nhớ lại nỗi đau mất người thân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hùng và ông Chương cùng làm trong công ty PVC-IC. Ông Chương nhiều lần làm chỉ huy trưởng các công trình xây dựng còn Hùng làm nhà thầu phụ, chỉ thi công các phần việc nhỏ trong công trình do ông Chương làm chỉ huy trưởng. Hùng khai do nhiều lần bị ông Chương o ép nên giữa Hùng và ông Chương nảy sinh mâu thuẫn. Do đó, Hùng có ý định giết ông Chương để trả thù.



Người thân mặc áo tang đến dự phiên tòa

Chiều 5-4-2013, tại phòng trọ của mình ở đường Lê Văn Lộc, TP.Vũng Tàu, Hùng nghĩ kế hoạch giết ông Chương. Hùng chuẩn bị nhiều hung khí, đồ vật để thực hiện kế hoạch này, gồm ba khẩu súng (một khẩu sung dạng Rulo tự chế, hai khẩu là công cụ hỗ trợ); nhiều đoạn dây dù, trong đó có một đoạn được gấp đôi; găng tay cao su, băng keo, kìm, mũi khoan, đèn pin, nón, áo bảo hộ của công ty. Đến 20 giờ cùng ngày, Hùng đi bộ đến công trình đang xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp Vietsovpetro (đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu). Hùng biết ông Chương làm việc và ngủ lại tại đây. Hùng dùng kìm cắt kẽm hàng rào rồi đợi đến khoảng 24 giờ, Hùng chui vào trong công trình, ngồi gần phòng ngủ của ông Chương chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 3 giờ sáng 6-4-2013, Hùng dùng đèn pin soi vào kho của công trình để tìm chìa khóa mở cửa phòng ông Chương nhưng không thấy nên đi ra phía trước của phòng ông Chương tiếp tục ngồi chờ.

Hơn 3 giờ sáng, ông Chương mở cửa phòng ra ngoài đi vệ sinh. Ngay lúc đó Hùng lẻn vào phòng của ông Chương, ngồi chờ và lấy khẩu súng dạng Rulo bỏ vào túi quần, đeo găng tay cao su và lấy một số đoạn dây dù cầm trên tay. Khoảng năm phút sau ông Chương đi vào phòng. Lúc này Hùng từ phía sau dùng sợi dây dù gấp đôi choàng vào cổ ông Chương siết mạnh. Ông Chương chống cự vừa cố kêu cướp, cướp… Hai bên giằng co nhau trong phòng thì ông Chương đẩy được cửa phòng lao ra ngoài. Do mất đà nên ông Chương bị té ngã đập trán xuống nền gạch trước cửa phòng ngủ. Lúc này, trên tay Hùng vẫn đang cầm hai đầu dây dù còn trên cổ ông Chương nên cũng mất đà té đè lên lưng ông Chương. Thấy ông Chương bất động, Hùng cầm sợi dây dù đang siết cổ ông Chương kéo ra chỗ để vật liệu xây dựng trước cửa phòng ngủ ông Chương rồi treo cổ ông Chương vào một cây sắt nhưng toàn bộ người vẫn nằm sấp.

Sau khi giết ông Chương xong, Hùng vào phòng thu dọn hung khí còn sót lại, cất vào balo rồi lấy áo sơ mi, nón bảo hộ trắng của ông Chương mặc vào với mục đích giả ông Chương để mọi người không phát hiện, để bảo vệ tưởng là ông Chương nên cho phép lái xe ô tô ra khỏi cổng. Chuẩn bị xong, Hùng đi đến mở cửa xe ô tô hiệu Honda Civic biển số 72A-00166 của ông Chương lái ra cổng. Do nghi ngờ cách chạy xe và dừng xe không phải của ông Chương nên bảo vệ công trường là ông Nguyễn Văn Linh yêu cầu dừng xe lại kiểm tra. Bị phát hiện, Hùng đã hạ kính xe chĩa khẩu sung Rulo vào ông Linh đe dọa và yêu cầu ông Linh mở cổng. Ông Linh hoảng sợ bỏ chạy lại chỗ ông Trần Văn Nhật- cũng là bảo vệ công trường, để kêu ông Nhật dậy, lấy công cụ hỗ trợ.

Lúc này Hùng bước xuống xe, trên tay vẫn cầm súng và đi đến chỗ ông Linh. Ông Linh bỏ chạy vào phía sau công trình. Hùng đi đến chỗ ông Nhật chĩa súng yêu cầu ông Nhật đưa chìa khóa cổng nhưng ông Nhật không đưa nên Hùng bắn hai phát sung đe dọa. Thấy ông Nhật vẫn không đưa nên Hùng đã bắn một phát súng vào chân ông Nhật. Bị thương, ông Nhật phải chỉ chỗ để chìa khóa cổng cho Hùng. Lấy được chìa khóa, Hùng bỏ xe ô tô của ông Chương lại rồi mở cổng phụ chạy bộ ra ngoài đường gọi taxi chở về phòng trọ. Tại đây, Hùng mượn xe máy của người cùng xóm nói đi công chuyện. Sau đó Hùng chạy xe ra bến xe Vũng Tàu, bắt xe đi TP.HCM, trốn xuống Hậu Giang. Chỉ không đầy một ngày sau khi gây án, Hùng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

Bị cáo Hùng từng có tiền án về tội cướp tài sản.

TRÙNG KHÁNH