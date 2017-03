Xét xử bị cáo giết người dùng tên của nạn nhân sinh sống

Theo MINH TÂM (TTO)



Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 1-6- 2003, Trần Ngọc Tấn, Lại Minh Sang và Huỳnh Quốc Cường cùng nhóm thanh niên sau khi dự tiệc nhậu tại nhà, tất cả kéo nhau đến quán karaoke nhậu tiếp.Trong lúc nhậu, nhóm của Cường có phát sinh cự cãi với nhóm của Nguyễn Tấn An. Hai bên xô xát, lấy gạch, đá ném vào nhau.Bị nhóm của An ném gạch, đá vào người, Tấn kêu Sang về lấy hung khí để đánh trả lại. Nhóm của An bỏ chạy, nhóm Cường vượt đuổi theo. Một thành viên trong nhóm của An là Hà Nhật Trường nhảy xuống rạch lội qua bờ bỏ trốn thì bị Tấn, Sang và Cường truy đuổi và dùng mã tấu chém chết.Gây án xong, Tấn, Sang và Cường bỏ trốn.Riêng Cường bỏ trốn đến nhà bà con ở ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long sống. Cường đổi tên thành Nguyễn Nhật Trường, trong khi tên nạn nhân bị Cường giết là Hà Nhật Trường (chỉ khác họ). Sau đó Cường cưới vợ, sinh con vợ và đăng kí hộ khẩu tại đây.Ngày 3-4--2013, Cường bị bắt theo lệnh truy nã sau 10 năm lẩn trốn. Đối với Trần Ngọc Tấn, Lại Minh Sang cơ quan điều tra bắt được sẽ xử lý sau.Do khi gây án Cường chỉ mới hơn 15 tuổi, 5 tháng, 12 ngày còn ở tuổi vị thành niên nên tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Cường 12 năm tù về tội giết người và tuyên buộc phải bồi thường 86 triệu đồng cho gia đình bị hại.