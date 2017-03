Xét xử hai điều tra viên dùng nhục hình

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ngày 28.11.2010, anh T. ở Nha Trang đến công an trình báo việc gia đình bị mất cắp tài sản và nghi phạm là bà Lan (41 tuổi, người giúp việc). Sau đó, bà Lan được đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang để lấy lời khai.



Tại đây, hai sĩ quan Tuấn và Quyết dùng gậy cao su, dùi cui điện đánh đập, chích điện nhiều lần vào tay, chân, vai bà Lan, ép bà khai nhận hành vi trộm cắp. Do bị đánh đau nên bà Lan khai nhận quanh co…



Ngày 29.11.2010, bà Lan bị bắt khẩn cấp và hôm sau bị ngất xỉu tại nhà tạm giữ. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lan bị đa chấn thương với nhiều vết bầm tím lớn ở tay, ngực và chân.



Theo Thiện Nhân - Liên Phúc

(TNO)