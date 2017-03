Xét xử kẻ cầm đầu nhóm chém nhà báo

Kẻ cầm đầu băng nhóm chém nhà báo Võ Thanh Mai (phóng viên thường trú Văn phòng đại diện báo Nông Nghiệp VN khu vực Bắc Trung Bộ), về tội cố ý gây thương tích.

Như đã đưa tin, do bị phanh phui chuyện làm ăn, Linh đã nhờ Trần Hoài Kỷ “dạy cho nhà báo một bài học”. Sáng 30-5-2011, Kỷ cùng Lê Quốc Hùng (con trai Linh) và Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú (cùng trú TP Vinh) đã chém anh Mai bị thương tật vĩnh viễn 10%. Từ các vụ “đấu súng” tại khách sạn, xả súng nhầm vào xe ô tô người đi đường ở TP Vinh… công an bắt giữ bốn bị cáo. Sau đó, cả nhóm khai ra vụ chém nhà báo Mai. Bốn bị cáo đã bị TAND TP Vinh tuyên phạt từ 24 đến 33 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Riêng Linh “cọt” bỏ trốn, bị truy nã trên toàn quốc và vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ.

ĐẮC LAM