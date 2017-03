Xét xử kẻ giả mạo là cảnh sát quốc tế để lừa đảo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)





Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử, nhưng trong quá trình xét xử bị cáo Minh có khai tại tòa mình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tham gia quân đội. Do đây là tình tiết không có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Tại phiên tòa ngày 4/5, Hội đồng xét xử đã khẳng định sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung, kết quả cho thấy bị cáo Minh không phải là đảng viên như bị cáo đã khai nhận trước đó.



Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng cuối năm 2009, bị cáo Minh trong một lần đi từ Lào về Việt Nam có gặp và quen chị Đào Thị Minh, 56 tuổi, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Chị Minh là giám đốc một công ty cổ phần.



Sau khi làm quen, biết chị Minh có nhu cầu giải quyết một số việc liên quan đến đất đai, Mai Sỹ Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị. Để “đánh bóng” mình, y giới thiệu với chị Minh rằng y là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào.



Mai Sỹ Minh còn mạo chuyện học cùng khóa với Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đó gợi ý nếu chị Minh có việc gì sẽ giúp.



Tin tưởng, chị Minh đã nhờ Mai Sỹ Minh giúp một số việc liên quan đến giải quyết các thủ tục về đất đai, Minh đồng ý và yêu cầu đưa tiền để đi thực hiện. Tổng cộng số tiền chị Minh đã giao cho Mai Sỹ Minh là 440 triệu đồng.



Trong những việc chị Minh nhờ có việc xin chuyển mục đích sử dụng đất khai hoang sang đất ở lâu dài tại làng Triều Khúc, xã Tân Triều. Sau khi nhận tiền, Minh đã bịa chuyện đã lo xong. Do tin tưởng nên tháng 10/2009, chị Minh đã cho tiến hành xây dựng xưởng trên mảnh đất này, nhưng việc xây dựng đó đã bị chính quyền xã Tân Triều (Thanh Trì) cưỡng chế.



Khi sự việc trên còn đang bế tắc, thì đến tháng 11/2009, Mai Sỹ Minh lại gặp chị Minh hỏi vay tiền và nhờ đứng tên mua giúp chiếc xe ôtô hiệu Huyndai i30 màu bạc, biển kiểm soát 30U-4124 có giá 534 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Minh mới chỉ thanh toán hơn 43 triệu đồng, còn nợ hơn 490 triệu đồng, nhưng Minh đã mang đi bán. Minh đã cầm 120 triệu đồng tiền đặt cọc của người mua đem sử dụng hết, trước khi vụ việc bị phanh phui.



Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Sỹ Minh lĩnh án 9 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.