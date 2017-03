Xét xử lưu động thiếu nữ tấn công cảnh sát giao thông

Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) sẽ phải hầu tòa về tội "chống người thi hành công vụ" theo khoản 1, Điều 257 BLHS với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Luật sư Huỳnh Khắc Thuận (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) sẽ bào chữa cho bị cáo tại phiên xử này.







Linh đã liên tục tát vào mặt CSGT. Ảnh chụp từ clip Linh đã liên tục tát vào mặt CSGT. Ảnh chụp từ clip



Theo cáo buộc của VKSND quận 12, chiều 2/7, được sự phân công của chỉ huy, anh Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long (Đội CSGT, trật tự và phản ứng nhanh Công an quận 12) thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lê Văn Khương (phường Thới An). Một lúc sau các CSGT phát hiện bà Trương Thị Hạnh chở 2 con là Phạm Thị Mỹ Linh và Phạm Quang Minh chạy ngược chiều trên phần đường bên trái.Bị yêu cầu dừng xe để xử lý, bà Hạnh chấp hành nhưng không xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết. Khi anh Ánh lập biên bản vi phạm hành chính thì bà này đã giật cuốn biên bản, giấy tờ rồi dẫn xe đi. Thấy các anh cảnh sát giữ lại yêu cầu chấp hành, Linh xông đến đẩy cảnh sát ra đường rồi tát liên tiếp vào mặt và người anh Long.Dù cảnh sát không hề có động thái chống trả nhưng Linh vẫn không ngừng la hét rồi... ngất xỉu.Trước thái độ hung hăng của người vi phạm và sự hiếu kỳ của người đi đường, hai CSGT vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ giải tỏa ùn tắc, đồng thời báo công an phường đến hỗ trợ và mới người liên quan về làm việc.Sự việc đã được người dân quay clip và đưa lên mạng khiến dư luận rất bất bình. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Theo Vũ Mai (VNE)