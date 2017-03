Xét xử lưu động vụ TNGT khiến 6 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh lộ 44A, đoạn qua địa phận xã An Ngãi, huyện Long Điền khiến sáu người, trong đó có hai trẻ em tử vong.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9-6-2013, tại tỉnh lộ 44A, xe đông lạnh 72L-2354 do Khoa (32 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) điều khiển chạy từ Bà Rịa hướng về Long Hải, đến địa phận xã An Ngãi, huyện Long Điền đã bất ngờ lao sang bên trái đường rồi quay đầu ngược trở lại. Do quá bất ngờ nên hai xe máy đi từ hướng Long Hải về Bà Rịa đã bị đập mạnh vào thùng xe làm sáu người trên hai xe máy trong đó có hai trẻ em tử vong.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kim Long, chị Võ Thị Mỹ Dung, cháu Lê Quang Thọ (ngụ tại huyện Long Điền); Gia đình anh Lê Hữu Trường, chị Lê Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi) cùng con là cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (một tuổi) đều ngụ phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

TRÙNG KHÁNH