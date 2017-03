Xét xử một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, khoảng 21 giờ 30 ngày 6/8/2009, tại Km109 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 30T-2233 do Hà Ngọc Lương điều khiển đi từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội.



Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang Hà Ngọc Lương và Trần Lê Quang đang vận chuyển 5 bánh heroin. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt và khởi tố 27 bị can (hiện còn 6 bị can đang bỏ trốn) về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm.



Đây là một đường dây lớn chuyên tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; hoạt động trên địa bàn liên tỉnh từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Ninh, với tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia, được tổ chức chặt chẽ.



Kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã chứng minh, trong thời gian từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trái phép 98 bánh, 1 cây và 0,575 gram heroin; 3,5 gram Methamphetamine và tàng trữ trái phép 1,401gram Methamphetamine.



Đây là vụ án có số bị cáo nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày, từ 23-27/8./.

Theo Nguyễn Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)