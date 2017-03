Xét xử nghịch tử giết cha

Theo cáo trạng vào khoảng 17 giờ ngày 22-6, sau khi nhậu say về Tạo bị cha của mình là ông Đặng Văn Sậy la mắng về việc Tạo đã lấy thức ăn của gia đình đem đi nhậu. Tạo chửi lại: “Tao là ông cố nội mày nè Hai Sậy, mày nói nữa tao đánh chết mẹ mày”.



Giận vì con quá hỗn hào ông Sậy đã xô Tạo té ngã xuống bộ ván liền bị Tạo lấy búa đập vào đầu. Mặc dù cha đã ngã xuống đất, nhưng Tạo vẫn cứ hung hăng xấn tới đập búa tiếp vào đầu cha. Xong bỏ mặc cha nằm đó, Tạo đi ngủ. Được bà con chở đi bệnh viện cấp cứu nên ông Sậy may mắn thoát chết. Tuy nhiên sức khỏe ông Sậy sút giảm do tỷ lệ thương tích gây nên là 26%.



Tại tòa mặc dù bị cáo Tạo ngụy biện không cố ý giết cha, nhưng bị HĐXX bác bỏ. Theo HĐXX hành vi của bị cáo quá hung hăng, côn đồ mất hết nhân tính. Việc bị cáo Tạo chửi bới cha bằng lời lẽ thô tục, rồi dùng búa đánh vào đầu đấng sinh thành là điều không thể chấp nhận được. Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Tạo 19 năm tù về tội “giết người”.





Theo MINH TÂM (TTO)