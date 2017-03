Xét xử nguyên thiếu úy gây thương tích làm chết người

(PLO) - Lúc 9g sáng nay (25-4), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xử sơ thẩm đối với bị cáo Vi Ngọc Đồng (32 tuổi, nguyên thiếu úy - cán bộ Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.