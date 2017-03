Xét xử sát thủ 16 tuổi dùng liềm cứa cổ tài xế taxi

Phan Văn Quan g



Sáng ngày 14/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Phan Văn Quang (còn có tên gọi khác là Phan Xuân Quang, sinh ngày 5/9/1996, trú tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tại thời điểm gây án, Quang đang ở tuổi vị thành niên nên bố mẹ bị cáo được mời tới tham dự phiên tòa với tư cách là người giám hộ. Tuy nhiên, khi vụ án xảy ra cùng với việc từ trước tới đây Quang là đứa bất trị, hay trộm cắp và có những hành vi lệch lạc nên ông bố bị cáo là Phan Xuân Minh đã coi như không còn đứa con này nữa.

Đứa con tội lỗi ngồi trên hàng ghế dành cho bị cáo để đợi vào phiên xét xử, ông bố ngồi cách đó hai dãy ghế nhưng chỉ như người xa lạ. Ngơ ngác tìm kiếm sự an ủi từ phía người thân nhưng không có, Quang gục mặt, dán mắt xuống nền nhà. So với tại thời điểm gây án, Quang béo và trắng hơn ra rất nhiều.





Vụ giết người dã man này cũng xuất phát từ một lý do hết sức lãng xẹt. Đầu tháng 8/2012, Phan Văn Quang mang tới nhà anh Nguyễn Văn Lạng (xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu) một chiếc điện thoại cũ để bán nhưng bị anh Lạng chê “điện thoại rách, bán mất công”. Cay cú vì nghĩ anh Lạng xem thường mình, Quang nung nấu ý định giết chết anh Lạng cho bõ tức.

Ngày 6/8/2012, Quang thủ sẵn một chiếc liềm trong người rồi điện thoại nhờ anh Lạng chở tới xã Tân Thắng (anh Lạng kiêm lái xe thuê). Đợi đến khi trời nhá nhem tối, đi qua đoạn đường vắng, Quang ngồi phía sau, dùng liềm cứa thật lực vào cổ anh Lạng. Phát hiện anh Lạng đã chết, Quang mở của xe bỏ chạy.

Trên đường chạy trốn, Quang vào nhà một người dân ở xóm 9, Quỳnh Châu. Bản tính trộm cắp vẫn không thể bỏ, thấy chiếc máy vi tính và điện thoại di động trên bàn, Phan Văn Quang lấy rồi đưa đi cất dấu trước khi chạy lên núi để trốn.

Sau 2 ngày chạy trốn, Phan Văn Quang đã được người nhà thuyết phục và đưa tới UBND xã giao cho lực lượng công an.

Tại bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nạn nhân Nguyễn Văn Lạng chết do “sốc choáng mất máu do đứt động mạch, tỉnh mạch cảnh phải và đa chấn thương”.

Phan Văn Quang bị truy tố ra trước TAND tỉnh Nghệ An về tội danh giết người. Riêng về hành vi trộm cắp tài sản (máy tính và điện thoại của người dân sau khi gây án giết người), do tại thời điểm phạm tội, Phan Văn Quang mới được 15 tuổi, 11 tháng 1 ngày nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nhận định đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, tại thời điểm mở phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại không có mặt, Hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa để đảm bảo cho quá trình xét xử khách quan, đúng luật.



Theo Hoàng Lam (Dân trí)