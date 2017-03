Xét xử sơ thẩm sòng bạc của Tư "Linda"

Liên quan đến vụ án này còn có một con bạc là bác sĩ Bệnh viện 175 (Bộ Quốc Phòng) nên được tách ra giao cho Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng điều tra xử lý.



Qua thời gian dài theo dõi, ngày 4.8, trinh sát đội 5 PC45 Công an TP.HCM bất ngờ ập vào một căn nhà trên đường Phùng Văn Cung (Q.Phú Nhuận) có 10 đối tượng đang say máu bên chiếu bạc, trong đó có hai người nước ngoài.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ bài, 3 hạt xí ngầu, 48 phỉnh, 1 sổ ghi tiền công chia bài và 1 số dụng cụ khác cùng 48 triệu đồng và 12 ĐTDĐ các loại.



Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Huệ (tức Tư “Linda”). Tư “Linda” nổi tiếng trong giới cờ bạc và được giới cờ bạc biết đến sớm hơn cả Năm Cam. Tư “Linda” có hai tiền án về tổ chức cờ bạc nhưng sau khi ra tù (năm 2008) lại tiếp tục thiết lập đường dây cờ bạc, tại nhiều quận trên địa bàn thành phố như: quận 1, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh… và thường xuyên thay đổi địa điểm.

Nhờ khoảng thời gian đánh bạc chuyên nghiệp tại casino Campuchia và các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước nên Tư “Linda” móc nối, lôi kéo các con bạc tại đây về sòng của mình sát phạt.









Hằng ngày, Huệ cùng các đối tượng được thuê chia bài, gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt, Tăng Truyền Lạc, Phạm Thị Thu Thảo dùng ĐTDĐ gọi các con bạc tới điểm tổ chức mà Huệ đã thuê mướn để chơi từ 10 giờ đến 22 giờ.Hình thức đánh bạc thông qua bài xập xám, đậu chến. Mỗi chến từ 1,5 - 3 triệu hoặc 4,5 triệu đồng, mỗi chi có mức ăn thua 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng.Sau mỗi chến bài, Huệ lấy tiền xâu với mức 200.000, 400.000 và 600.000 đồng, tương ứng với số tiền các con bạc đậu chến. Sau 4 chến bài, 3 đối tượng chia bài được trả công từ 50.000 - 150.000 đồng, riêng đối tượng Đào Hữu Phước (SN 1969, ngụ đường Cô Bắc, P.1, Q.Phú Nhuận) giữ vai trò cảnh giới và phục vụ ăn uống cho các con bạc được Huệ trả công 50.000 đồng/ngày.Theo lời khai ban đầu của đối tượng Huệ, để tránh sự theo dõi của công an, từ tháng 6.2010, đối tượng đã cấu kết cùng Trần Thị Tuyết Hồng và Lê Văn Hải tổ chức sòng bài và liên tục thay đổi địa điểm từ nhà ở đường Duy Tân (P.2, Q. Phú Nhuận) sang đường Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình) và đường Phùng Văn Cung, cứ thế xoay vòng.Mỗi ngày các đối tượng tổ chức sòng bạc thu tiền xâu từ 8 - 12 triệu đồng. Sau khi trả tiền thuê nhà 300.000 đồng/ngày hoặc 5 triệu đồng/tháng (tùy theo thỏa thuận), trả công cho 3 đối tượng chia bài, phục vụ và cảnh giới, số tiền còn lại Huệ chia đều cho 3 phần, gồm Huệ, Hải và Hồng, mỗi đối tượng được 2 triệu đồng.Khi vụ án bị phát hiện, hai cộng sự đắc lực là Lê Văn Hải (Hải “đen”, là tay giang hồ có “số má” với hàng chục tiền án, tiền sự về cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, bảo kê, tổ chức sòng bạc…) và Trần Thị Tuyết Hồng (từng có một tiền án về cờ bạc do cùng chồng là Phương “sida” tổ chức đánh bạc tại Bình Thạnh) đã nhanh chân tẩu thoát.Theo Lê Nga (TNO)