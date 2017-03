Xét xử vụ án dân đốt xe CSGT

13 bị cáo được đưa ra xét xử với các tội danh, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản Nhà nước.



Dự kiến phiên toà sơ thẩm diễn ra từ (15/11- 26/11/2010).Danh tính 13 bị can gồm: Lê Đức Thiện, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Thành (Kỳ Long – Kỳ Anh), Trần Hữu Phương, Lê Ngọc An, Lê Thanh Hải, Đoàn Văn Quỳnh, Trần Văn Nga, Trần Văn Hải, Lê Hữu Lý, Đậu Xuân Kỳ (Kỳ Phương – Kỳ Anh) và Hoàng Văn Nam (Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên).Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Anh, khoảng 17h30 ngày 6/5 tại QL1A địa phận xã Kỳ Long,huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xảy ra một vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 77H-0809 với xe mô tô BKS 38K1-8727 do Nguyễn Tiến Toàn (22 tuổi) trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh điều khiển. Hậu quả, anh Toàn bị chết tại chỗ, còn mô tô hư hỏng nặng.









Tuy nhiên, khi vụ TNGT xảy ra, hàng ngàn người dân các xã khu vực gần đó, do không hiểu nguyên nhân vụ việc đã kéo đến hiện trường vụ TNGT gây ách tắc giao thông. Thậm chí, anh Dương Văn Thông - CSGT huyện Kỳ Anh cùng một số CSGT huyện khi đến hiện trường để làm rõ còn bị một số kẻ quá khích đuổi đánh.Ngay sau đó, trung tá Nguyễn Hữu Duyên đến hiện trường cũng bất ngờ bị Hoàng Văn Nam (37 tuổi, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) dùng dao bầu đuổi theo để chém, buộc trung tá Duyên phải chạy vào trụ sở UBND xã Kỳ Long lánh nạn.Hàng trăm người dân quá khích dựng lán ngay trên cầu Đá Hát, nơi nạn nhân Toàn bị tai nạn, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng từ 17h30 đến 5h sáng ngày 7/5/2010. Chiếc xe BKS 38A-5589 của CSGT sau đó còn bị tốp người gây rối đốt trụi.Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng này, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án và đưa ra xét xử trước pháp luật từ ngày 15 – 26/11.