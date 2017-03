Xét xử vụ án "kép" giết nữ sinh mang thai

Hai bị cáo Mai Quốc Tuấn và Lê Văn Dũng



TAND tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét vụ vụ án giết nữ sinh mang thai tại xã Tam Thái (Phú Ninh) và tuyên phạt Lê Văn Dũng (SN 1991, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, Phú Ninh) tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội giao cấu trẻ em. Bị cáo Mai Quốc Tuấn (còn gọi là Bốn Nở, SN 1954, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, Phú Ninh) 9 năm tù về tội giao cấu trẻ em.Như Dân trí đã đưa tin, đây là vụ án gây rúng động trên địa bàn Quảng Nam vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. Hơn nữa, nạn nhân của vụ án mới chỉ 15 tuổi và đang học lớp 8.Theo cáo trạng, từ tháng 9/2011 đến tháng 1/2012, Lê Đức Dũng ba lần giao cấu với em Huỳnh Thị Dung Bửu (SN 1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, Phú Ninh).Khi nghe tin Bửu có đơn trình báo Công an huyện Phú Ninh việc mình “quan hệ” dẫn đến có thai, ngày 15/3, Dũng nảy sinh ý định giết Bửu nên đón xe từ TP HCM về Quảng Nam.Tối 16/3, trong lúc ngồi tâm sự, Dũng nghe Bửu nói nếu không nhận cái thai trong bụng sẽ nguyền rủa và chết trước nhà Dũng. Ngay lập tức, Dũng rút dao đâm Bửu chết rồi đón xe vào lại TP HCM. Đến ngày 19/3, Dũng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp.Cũng trong vụ án trên, sau khi nạn nhân bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra thì phát hiện ông Mai Quốc Tuấn (là người tình của mẹ nạn nhân) có quan hệ tình dục với em Bửu nhiều lần vào từ tháng 9/2011 đến Tết Nguyên đán 2012.Sau khi em Bửu bị Lê Văn Dũng sát hại, CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phân tích ADN của thai nhi ghi thu trong lòng tử cung Bửu và các mẫu tế bào niêm mạc ghi thu của Tuấn.Theo phân tích của Phân viện khoa học Bộ Công an tại Đà Nẵng kết luận ông Mai Quốc Tuấn là cha đẻ (cha sinh học) của thai nhi mà Bửu đang mang trong bụng.Theo Công Bính (Dân trí)