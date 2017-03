Xét xử vụ CSGT tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Tại phiên tòa này, hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Hồ Tấn Phương (chủ xe) và Nguyễn Xuân Tình (lái xe ) vắng mặt không có lý do. Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, ông Lê Ngọc Tuấn, đánh giá việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.



Kết thúc phần kiểm tra căn cước đối với các bị cáo, kiểm sát viên công bố cáo trạng của Viện KSND tối cao. Cáo trạng cáo buộc những người này đã có hành vi đòi hối lộ của lái xe trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do đó, các bị can bị truy tố tại điểm đ, khoản 2, điều 279 BLHS với khung hình phạt 7-15 năm tù giam.



Cáo trạng nêu rõ sau khi báo Tuổi Trẻ TP.HCM đăng loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ, ghê hơn cướp cạn” của tác giả Hoàng Khương, trong đó phản ánh việc đòi và nhận hối lộ của 2 tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A vào tối 31-7-2011, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc với báo Tuổi Trẻ để thu thập tài liệu và nhận đơn tố giác của các lái xe.



Quá trình điều tra xác định ngày 31-7-2011, tổ tuần tra kiểm soát do thiếu tá Lê Hồng Duân làm tổ trưởng, các tổ viên gồm trung úy Nguyễn Thanh Hải, đại úy Lê Việt Hùng, trung tá Lê Hữu Sơn được giao nhiệm vụ tuần lưu giải quyết ách tắc và cảnh báo tai nạn giao thông, không lập chốt tại một điểm để kiểm tra, thời gian tuần tra từ 15g-23g trên tuyến QL1A đoạn từ huyện Quảng Xương đến huyện Tĩnh Gia.







Vào khoảng 19g45, tổ trưởng Lê Hồng Duân chỉ đạo lái xe quay về nhà ông Nguyễn Văn Đôi (49 tuổi, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) ở xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia ăn cơm và lập điểm kiểm tra, phân công Nguyễn Thanh Hải chặn xe hướng Nam - Bắc và hai cán bộ còn lại chặn xe hướng Bắc - Nam.



Khi lái xe Nguyễn Xuân Tình chạy hướng Nghệ An - Hà Nội đến địa điểm trên thì bị Lê Hồng Duân ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Cáo trạng nêu rõ “lúc này trên xe có nhà báo Nguyễn Văn Khương (tức Hoàng Khương) là phóng viên báo Tuổi Trẻ ngồi ghế phụ đi cùng để tác nghiệp, anh Hồ Tấn Phương là chủ xe ngồi ghế sau”.



Khi thấy hiệu lệnh dừng xe, lái xe Nguyễn Xuân Tình dừng xe, cầm toàn bộ giấy tờ xe và hàng, bên trong kẹp 1 tờ 200.000 đồng đến đưa cho Lê Hồng Duân. Khi cầm giấy tờ, Duân hỏi anh Tình xe chở gì thì anh Tình trả lời chở gỗ mít. Duân yêu cầu lái xe đánh xe lên vị trí trên xe cảnh sát và nhờ Nguyễn Văn Đôi kiểm tra xem xe chở gỗ gì, rồi đưa toàn bộ giấy tờ cho Nguyễn Thanh Hải xử lý.



Khi Đôi kiểm tra xong nói cho Hải biết xe chở gỗ gụ nên Hải không đồng ý nhận 200.000 đồng mà đòi lái xe phải chi 5 triệu đồng và báo cáo với tổ trưởng. Khi thấy Hải đòi nhiều tiền, anh Tình đã gọi anh Hồ Tấn Phương, chủ xe, đến trình bày. Anh Phương xin bồi dưỡng 1 triệu đồng nhưng Hải không đồng ý và nói nếu không chấp nhận sẽ đưa xe về chi cục kiểm lâm để làm một vụ điển hình. Do sợ bị giữ xe lại nên anh Phương chấp nhận chi 5 triệu đồng.



Đông đảo thân nhân các bị cáo và người dân đến theo dõi vụ án tại tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Nguyễn Khánh