Xét xử vụ dân kiện “lô cốt” rề rà

Theo đơn kiện, từ năm 2001, gia đình ông Nguyễn Văn Lang (nguyên đơn) đã mở quán ăn tại nhà của gia đình ở đường Hoàng Sa (phường Đa Kao, quận 1). Đầu năm 2005, khi thực hiện dự án Vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, lực lượng thi công đã rào chắn trước nhà ông, từ đó việc bị buôn bán rơi vào cảnh ế ẩm. Ngoài ra còn làm căn nhà ông bị hư hỏng. Từ năm 2009, gia đình ông Lang đã yêu cầu các đơn vị liên quan bồi thường hơn 370 triệu đồng do phải đóng cửa quán ăn và nhà hư hỏng. Đến năm 2010, TAND TP.HCM đã chính thức thụ lý vụ án. Tuy nhiên, do phải thực hiện việc ủy thác tư pháp (do nhà thầu thi công là hai nhà thầu Trung Quốc) nên vụ án dây dưa, kéo dài.

M.PHONG