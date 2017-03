Xét xử vụ đập phá trụ sở UBND xã

Như đã đưa tin, ngày 16/8/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ các hành vi phạm tội đối với Đặng Văn Công cùng nhóm người bị kích động kéo đến trụ sở UBND xã Yên Lộc, huyện Can Lộc gây rối, đập phá, lăng mạ cán bộ cơ quan nhà nước, tấn công trọng thương nhiều cán bộ của xã và huyện, xem thường kỷ cương phép nước.

Trước đó, khoảng 15h ngày 14/8, sau khi đối tượng Đặng Văn Công bị bắt, một số người dân địa phương bị kích động đã đến UBND xã Yên Lộc, bao vây phòng làm việc của Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã và yêu cầu thả Đặng Văn Công (27 tuổi, trú tại địa phương), kẻ đang bị công an huyện khởi tố, bắt tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra tới đỉnh điểm khi khoảng 20 thanh niên xông vào bắt giữ và dùng gậy tấn công Chủ tịch xã là ông Nguyễn Huy Quế (53 tuổi) và Phó chủ tịch xã là ông Dương Chí Thanh (51 tuổi), khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Nhiều cán bộ khác của huyện Can Lộc gồm Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phan Văn Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, Trần Văn Sơn - Trưởng công an huyện, Phạm Tài - Phó trưởng công an huyện cùng 4 chiến sĩ công an khác đến trụ sở UBND xã Yên Lộc làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích cho người dân cũng đã bị các nhóm người này tấn công gây thương tích. Vụ việc kéo dài đến 4 giờ sáng ngày 15/8.

Theo cáo trạng, sáng 29/6/2012, đối tượng Đặng Văn Công đã tự động xây dựng trái phép bờ bao sân bóng tại xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, hai cán bộ UBND xã là Nguyễn Huy Thế, Chủ tịch và Dương Chí Thanh, P.Chủ tịch đã trực tiếp xuống hiện trường để giải quyết.

Khi đến hiện trường, cán bộ xã yêu cầu Đặng Văn Công và anh trai là Đặng Văn Định phải ngừng ngay việc dùng máy đào xúc đất trái phép để xây dựng tường bao ở sân bóng thì Công và anh trai mình không những không chấp hành, mà còn có thái độ bất hợp tác, chống đối, lăng mạ và có hành vi đe dọa t cán bộ chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Công 9 tháng tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ.

Ngoài đối tượng Đặng Văn Công, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiếp tục điều tra các đối tượng: Đặng Văn Quang, Đặng Văn Toàn về tội "gây rối trật tự công cộng" và "bắt giữ người trái pháp luật"; Đặng Văn Định về tội “gây rối trật tự công cộng” (cả 3 đối tượng này đều là anh em ruột của Đặng Văn Công); đồng thời khởi tố và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng khác là Trần Đình Hạnh, trú tại xã Yên Lộc và Nguyễn Văn Đào, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng này sẽ xét xử sơ thẩm vào một phiên tòa khác.

