Xét xử vụ gây rối tại xã Long Hưng

Theo kết luận điều tra, Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) được phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư và du lịch sinh thái tại xã Long Hưng.

Ngày 13-2, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng với Dona Coop đo đạc lập bản đồ hiện trạng khu nghĩa trang tại xã Long Hưng. Quá trình thực hiện, tổ đo vẽ tự ý dùng sơn đánh số thứ tự lên đỉnh và mặt sau các bia mộ. Việc đánh dấu này gây tâm lý bức xúc cho nhiều người dân. Do đó, ngày 17-2, khoảng 200 người dân kéo đến trụ sở UBND xã Long Hưng la hét, phản đối và yêu cầu xã phải cam kết ngưng kiểm kê, đánh số các ngôi mộ và trả lại nguyên trạng. Yêu cầu này được giải quyết nên chiều cùng ngày các hộ dân ra về.

Sáng 18-2, khi tổ đo đạc đang xóa các vết sơn thì nhiều người dân lại kéo ra không cho xóa và yêu cầu phải sơn mới lại toàn bộ. Do UBND xã không chịu nên trưa cùng ngày nhiều người đã bao vây phong tỏa, không cho cán bộ xã ra về cho đến tận chiều tối... Qua điều tra, công an xác định được 69 người có hành vi tham gia vụ gây rối trật tự công cộng tại UBND xã Long Hưng. Tuy nhiên, công an đề nghị truy tố 46 người, còn 23 người khác do “vai trò tham gia thứ yếu, không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã xử lý hành chính”.

TRỌNG MẠNH