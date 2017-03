Xét xử vụ giang hồ bắn chết chủ doanh nghiệp Lan Thảo

Các bị cáo được đưa đến Tòa án nhân dân Bình Dương để xét xử - Ảnh: B.S.

Phiên xử sơ thẩm ngày 22-5 đã phải tạm hoãn do thiếu nhân chứng và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX dự kiến mở lại phiên tòa vào ngày 18, 19, 20-6. Tuy nhiên, phiên tòa đã được mở lại sớm hơn dự kiến vì đây là một vụ án phức tạp, có liên quan tới nhóm giang hồ ở TP.HCM.

Tại tòa, Viện Kiểm sát nhân dân Bình Dương đã công bố cáo trạng truy tố Dương Hoàng Dũng (còn gọi là Dũng “ben”, 48 tuổi, thường trú tại TP.HCM, từng làm công an nhưng đã bị loại ngũ) và 11 bị can khác do có liên quan đến việc bắn chết Phan Văn Lan (chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo).

Theo cáo trạng, Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, chủ một doanh nghiệp chế biến hạt điều tại huyện Bến Cát) và vợ chồng Phan Văn Lan mâu thuẫn trong quá trình mua bán đất. Tại thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng Phan Văn Lan còn nợ Phạm Tuấn Thành một khoản tiền nên Thành thuê Dương Hoàng Dũng đòi nợ thay với tiền công 100 triệu đồng.

Ngày 6-5-2011, Dũng cùng đồng phạm từ TP.HCM và Đồng Nai đến trụ sở Công ty Lan Thảo tại Bình Dương để đòi nợ. Tại đây, Dũng và đồng phạm đã đập phá nhiều đồ đạc của Công ty Lan Thảo, gây áp lực đòi vợ chồng Phan Văn Lan trả nợ.

Khi Lan về đến công ty thì xảy ra cãi vã, xô xát với Dũng. Dũng đã dùng súng mang theo bắn chết Lan, sau đó bỏ trốn rồi bị bắt tại Hà Nội. Trong thời gian bị truy nã, Dũng đã được đồng phạm cung cấp nhiều tiền để lẩn trốn.

Dương Hoàng Dũng và các đồng phạm bị truy tố về các tội giết người, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày. Ngày 6-6 sẽ công bố bản án.

Theo Bá Sơn (TTO)