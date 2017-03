Xét xử vụ giết người "dính" điều tra viên chạy án

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Ngọc Tuân (ngụ xã Phú Lâm, H. Tân Phú), nên ngày 6-9-2009, sau khi uống rượu, các đối tượng gồm Hà Vũ Liêm, Đoàn Anh Dũng, Trần Hữu Đạt, Ngô Minh Tâm, Lê Duy Tân và Phạm Bá Ngữ lấy 2 cây mã tấu và 1 khúc gỗ dài 60 cm chở nhau trên 3 xe mô tô đi tìm anh Tuân để đánh.

Trên đường đi, cả nhóm phát hiện anh Tuân đang ở gần một cơ sở may mui nệm nên Liêm xông vào chém anh Tuân 3 nhát, còn Ngữ xô anh Tuân ngã xuống đất rồi dùng chân đạp lên người làm nạn nhân chết tại chỗ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Kim Cương



Sau đó, vụ án được Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can. Trong quá trình được phân công điều tra vụ án, nguyên trung tá Trần Ngọc Anh (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) liên tục vòi vĩnh gia đình bị can Ngữ, đòi "chi" 10 triệu đồng để chạy án. Không ngờ vụ nhận tiền bị phía gia đình nạn nhân phát hiện và tố cáo với cơ quan chức năng. Ngày 21-1-2011, Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam điều tra viên Trần Ngọc Anh về hành vi nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo một mực cho rằng quá trình gây án, chủ yếu do Liêm và Ngữ chủ động mang theo vũ khí tấn công anh Tuân. Còn Liêm thừa nhận chỉ chém 3 nhát vào người anh Tuân, còn vết chém trên đầu làm nứt hộp sọ không phải do bị cáo gây ra. Các bị cáo khác khai, không biết ai chém vào vùng đầu nạn nhân.

Việc chưa rõ ràng về cái chết của anh Tuân, phía gia đình bị hại cho rằng, trong quá trình điều tra, do trung tá Trần Ngọc Anh đã nhận hối lộ từ phía gia đình Ngữ nên đã làm sai lệch hồ sơ vụ án, để lọt người lọt tội và tạo điều kiện cho các bị cáo bán chiếc xe máy là tang vật của vụ án. Do đó, phía gia đình bị hại đề nghị HĐXX làm rõ vụ án.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Liêm từ 18 đến 20 năm tù; bị cáo Ngữ 16 đến 18 năm tù; bị cáo Dũng 12 đến 14 năm tù; 3 bị cáo còn lại từ 10 đến 12 năm tù. Dự kiến hôm nay 17.5, HĐXX tuyên án.