Xét xử vụ giết người, giao cấu với trẻ em

Phiên tòa thu hút hơn 1.500 người dân các huyện Phú Ninh, Tiên Phước và TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đến theo dõi.

Theo cáo trạng, tháng 9.2011, Dũng quen biết và có quan hệ tình dục nhiều lần với Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái).



Sau đó, Dũng vào TP.HCM làm thuê kiếm sống. Đến tết Nhâm Thìn 2012, Dũng nhận được tin báo từ gia đình là Bửu viết đơn kiện Dũng vì đã quan hệ tình dục nhiều lần, khiến Bửu mang thai. Dũng nảy sinh ý định về quê tìm gặp, thương lượng để Bửu rút đơn tố cáo, nếu không đồng ý thì sẽ giết chết.



Chiều 16.3.2012, Dũng về đến Tam Kỳ liền đi mua một con dao Thái Lan cất vào ba lô và đi tìm Bửu. Dũng lấy xe đạp chở Bửu đến khu vực nghĩa địa thuộc thôn Khánh An. Tại đây, khi nghe Dũng không thừa nhận là cha đứa bé trong bụng, Bửu nguyền rủa và đòi chết trước nhà Dũng nên bị cáo liền rút dao đâm Bửu chết tại chỗ, rồi đón xe đi TP.HCM.



Riêng bị cáo Mai Quốc Tuấn, do có quan hệ yêu đương với mẹ của Bửu nên đã lợi dụng quan hệ tình dục với Bửu. Giám định của Bộ Công an xác định Tuấn chính là cha của thai nhi 4 tháng tuổi trong bụng nạn nhân chứ không phải Dũng.



Theo Hồ Trọng - Phan Hải Châu (TNO)