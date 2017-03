Xét xử vụ nổ mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Bị cáo Nguyễn Viết Trương tại tòa sáng 15.7 - Ảnh: Nguyễn Chung



Trước đó, ngày 24.6, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo.Đúng 8 giờ 30 phút, phiên tòa chính thức bắt đầu. Đây là vụ án thu hút rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa.Tại tòa, người bị hại là đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Viết Trương thành lập Công ty TNHH Song Mã (P.Phương Sơn, TP.Nha Trang); được phép khai thác đá tận thu tại mỏ đá thuộc thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình hoạt động, phía công ty của Trương phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về tiền vốn, vật tư, máy móc với các đối tác làm ăn. Khi ông Trần Ngọc Khánh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trương tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi. Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7.2012, Trương gọi điện vào máy di động của ông Khánh xin gặp riêng thì được ông Khánh hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo đúng quy định. Trương không làm theo hướng dẫn mà cho rằng ông Khánh né tránh và không giải quyết vụ khiếu nại của mình nên Trương nảy sinh ý định giết ông Khánh.Để thực hiện hành vi phạm tội, Trương về cơ sở khai thác đá của mình chế tạo một quả mìn bằng vật liệu nổ công nghiệp, bên trong có nhiều bi sắt to bằng đầu đũa để tăng tính sát thương, có kíp nổ điện được đấu nối với điện thoại di động đặt ở chế độ rung.Khoảng 5 giờ sáng 30.7.2012, Trương đến trước cổng nhà ông Khánh ở đường Phan Chu Trinh, P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang; sau đó, đặt mìn tự tạo lên hộp pa nô của cửa hiệu thời trang (cách mặt đất 1,8 m) ngay cửa sắt nhà ông Khánh.Khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, khi phát hiện ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy đi ra đến vị trí đặt mìn, Trương dùng điện thoại để kích cho mìn nổ.Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương vào cuộc truy bắt thủ phạm.Đến 6 giờ sáng 31.7, cơ quan điều tra cơ bản xác định được kẻ gây án.Đêm 31.7, Nguyễn Viết Trương bị bắt.Dù may mắn thoát chết, nhưng vụ nổ khiến đại tá Trần Ngọc Khánh bị thủng màng nhĩ cả hai bên, tỷ lệ thương tật 41% vĩnh viễn.Căn cứ kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa đã quyết định truy tố Nguyễn Viết Trương về tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”.Với hai tội danh trên, theo bộ luật Hình sự, khung hình phạt của bị cáo Trương từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.Trong phần thủ tục tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết các luật sư mà bị cáo Trương đề nghị bào chữa cho mình là Lê Văn Tuấn, Lưu Văn Tổng, Đặng Thị Kim Ngân, Lục Thị Thụy, Nguyền Đình Thơ đều có văn bản từ chối.Do không có luật sư bảo vệ quyền lợi, HĐXX đã chỉ định luật sư Phan Tấn Hùng thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa bào chữa cho bị cáo Trương. Luật sư Hùng có mặt tại phiên tòa.Mở đầu phiên tòa, Trương liên tục cho rằng mình không phạm tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”, và cáo trạng của VKSND truy tố bị cáo như trên là không đúng với tội danh nên Trương không nhận.Khi chủ tọa phiên tòa tiến hành thẩm vấn liên quan đến những tình tiết của vụ án, bị cáo Trương liên tục cắt lời chủ tọa và không đồng ý với lời khai trong hồ sơ vụ án. Dù hồ sơ đã có lời khai, chữ ký của Trương trước khi vụ án được đưa ra xét xử.Bị cáo Trương nói tại phiên tòa rằng mục đích thực hiện vụ nổ này nhằm “gây tiếng vang dư luận” để các cơ quan chức năng can thiệp những khiếu nại của mình trong các vụ tranh chấp mà chưa được giải quyết thỏa đáng.Bị cáo nói mình không đặt mìn tại nhà ông Khánh mà chỉ đặt quả nổ, không cố tình giết ông Khánh.Tại tòa, bị cáo Trương nhiều lần xin hoãn phiên tòa và liên tục chối tội mỗi khi chủ tọa phiên tòa thẩm vấn.Luật sư bào chữa cho bị cáo là luật sư Phan Tấn Hùng khuyên bị cáo Trương nên bình tĩnh trình bày trước tòa, không nóng vội, cắt lời chủ tọa.Trong buổi xét xử, bị cáo Trương nhiều lần nói mình không khỏe, nhưng nói rất nhiều, vòng vo và chối tội.Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa cho rằng những lời trước tòa của bị cáo Trương là để chối tội nhưng không có căn cứ.Theo đại diện VKS, dù Trương không thừa nhận mục đích chính của việc đặt mìn là cố sát ông Khánh nhưng dựa vào những chứng cứ điều tra và lời khai cho thấy hành vi của Trương đã thể hiện rõ.Vì thế, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Trương với hai tội danh nói trên từ 23-26 năm tù.Luật sư Hùng cũng đồng quan điểm về các tội danh mà VKS đưa ra.Tuy nhiên, vị luật sư này cho rằng quá trình phạm tội của bị cáo là có nguyên nhân. Vì trong quá trình giải quyết tranh chấp các vụ việc có liên quan đến cơ quan công an, dù phía công an nói đã giải quyết nhưng vì sao vẫn khiếu nại kéo dài. Do đó, cần phải điều tra hành vi phạm tội của bị cáo bắt nguồn từ đâu?Luật sư đề nghị HĐXX nên xem hành vi phạm tội của Nguyễn Viết Trương trong trường hợp này là “giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. Điều này không được đại diện VKS đồng thuận.Khi tòa cho bị cáo Trương nói lời cuối cùng trước khi nghị án, bị cáo vẫn liên tục chối tội.Vào 15 giờ chiều nay, HĐXX sẽ tuyên án.