Xét xử vụ rút tượng đài chiến thắng Điện Biên vào cuối tháng 3

Theo kế hoạch, ngày 29/3, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phiên toà dự kiến kéo dài 10 ngày với 8 bị cáo bị truy tố về các tội: cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguyên trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lương Phượng Các (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá - thông tin tỉnh Điện Biên, Giám đốc Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Lê Văn Viễn (47 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Trần Quốc Hưng (39 tuổi, nguyên kế toán Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương), Nguyễn Trọng Hạnh (51 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết), Lê Huyên (67 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội), Nguyễn Đức Sứng (65 tuổi, nguyên chủ nhiệm khoa tạo dáng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội).

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo gây thiệt hại tổng cộng 8,3 tỷ đồng, đồng thời, tham ô tài sản 242 triệu đồng, đưa nhận hối lộ 500 triệu đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Phạm Hoàng Be (nguyên phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu cũ) và Nguyễn Trung Kiên (cán bộ giám sát của ban quản lý chuyên ngành) do hành vi của hai bị can chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự./.

Theo TTO, VOV