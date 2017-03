Xét xử vụ sinh viên đỗ hai trường đại học giết người

Bị cáo Hưng (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo khác tại phiên tòa - Ảnh: T.L.



Theo TÂM LỤA (TTO)



Đây là vụ án từng làm cộng đồng mạng xôn xao khi hung thủ phải hoãn việc nhập học vì tội giết người.Theo cáo trạng, chiều tối 31-8-2012, Nguyễn Quang Hưng cùng nhóm bạn trong xóm rủ nhau ra cầu sông Mới (xã Xuân Phú) ăn mừng việc Hưng đỗ đại học.Khi đi, Nguyễn Kiều Trang (chị họ của Hưng) mang theo một con dao để gọt bưởi. Khi cả nhóm đang ngồi chơi thì Hoàng Văn Thân (21 tuổi) cùng 10 thanh niên khác đến soi đèn pin vào mặt và có hành vi sàm sỡ Trang. Thấy Trang bị chọc, Hưng dùng xe đạp chở Trang về nhà. Đi được một đoạn thì Hưng bị nhóm Thân đuổi theo đánh. Hưng lấy con dao gọt hoa quả để khua khoắng nhằm tự vệ nhưng trong lúc xô xát đã đâm trúng ngực làm Hoàng Văn Thân tử vong. Hưng tới trụ sở công an đầu thú.Quá trình thẩm vấn các bị cáo và nhân chứng tại phiên tòa, HĐXX nhận định sự việc xảy ra do lỗi của nhóm bị hại, đã chủ động trêu chọc, đuổi đánh bị cáo dù bị cáo đã sợ và bỏ chạy.Cùng vụ án, 3 bị cáo (trong nhóm bạn của bị hại) được đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng là Hoàng Văn Sinh, Hoàng Văn Bình, Dương Hoàng Nam. Các bị cáo phải lãnh từ 9-12 tháng tù (được hưởng án treo). 3 bị cáo này đã đuổi theo và đánh Hưng.Trước khi sự việc xảy ra, Hưng đã thi đỗ hai trường Đại học Tài nguyên - môi trường, Đại học Nông nghiệp Hà Nội và chỉ còn hai ngày là nhập học. Sự việc của Hưng đã làm cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều bạn trẻ đã lập “Hội những người ủng hộ và xin giảm án cho Hưng” trên Facebook để kêu gọi quyên góp cho gia đình Hưng và mong muốn Hưng được tạm tha để tiếp tục việc học.Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ký quyết định phê chuẩn thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hưng từ tội giết người (điều 93, Bộ luật Hình sự) sang tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.