Xét xử vụ "tẩm liệm nạn nhân tại nhà... hung thủ"

Theo Gia Bách (TNO)

Theo cáo trạng, chiều 2.4, Nghĩa đi nhậu về ngang nhà người em ruột là ông Huỳnh Văn Hận ngụ cùng ấp 1, xã Tắc Vân. Lúc này, nhà bà P.K.C đối diện với nhà ông Hận có tổ chức đám giỗ. Vì không có sân bãi nên xe của khách được gửi nhờ sân nhà ông Hận. Thấy vậy, Sáu Nghĩa nổi nóng chửi bới.Ông Nguyễn Thanh Long (57 tuổi, anh bà C.) thấy ông Nghĩa lớn tiếng nên qua dắt xe về. Lúc này, giữa Sáu Nghĩa và ông Long có lời qua tiếng lại, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông Long trở về nhà bà C. dự tiệc, Sáu Nghĩa bỏ về nhà.Do ấm ức, sau khi về nhà Sáu Nghĩa lấy con dao mổ bò qua nhà bà C. tìm ông Long. Đến nơi, Sáu Nghĩa bất ngờ rút dao đâm ông Long tử vong.Tức giận trước cái chết tức tưởi của ông Long, người nhà của ông đã mang thi hài ông này đến đặt trên giường ngủ nhà ông Nghĩa và tổ chức tẩm liệm.