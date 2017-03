Xét xử vụ vợ nguyên bí thư xã xâm phạm thi thể, trộm cắp tài sản

Như chúng tôi đã thông tin , trong quá trình điều tra vụ giết hai vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng, Hường đã khai báo hành vi đốt thi thể và lấy các tài sản của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) nên công an điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra, sáng 14-5-2012, khi bà Hà đến nhà, Hường nhờ bà ra vườn đóng cầu dao điện bơm nước thì bị điện giật chết. Sợ liên lụy, Hường đốt thi thể của bà Hà. Sau khi đốt xác, Hường nhặt một lắc vàng, lấy điện thoại… sau đó mang bán.

Theo công an, qua giám định số xương thu được tại nhà bà Hường có hình thái là xương người nhưng không thể giám định có phải là của bà Hà hay không. Tuy nhiên, công an đã giao cho con bà Hà số xương thu được để an táng.

Trước đó, tháng 3-2014, Hường bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phạt tử hình về tội giết người.