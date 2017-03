Xin ‘bán’ sân bay Phú Quốc lấy tiền xây sân bay Long Thành

Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư trong nước ký kết hợp đồng có thời hạn. Giá trị nhượng quyền sẽ được sử dụng để tạo nguồn kinh phí đầu tư vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT cho biết nếu được Thủ tướng chấp thuận, Bộ sẽ chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xác định lại giá trị tài sản, xây dựng phương án tài chính khả thi trên cơ sở tính toán theo quy định, đảm bảo quyền lợi giữa đôi bên. Bộ cũng sẽ chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan chuyên môn xem xét các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác, an ninh, an toàn, quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không và đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngoài ra, phải tính đến nguyên tắc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc tại cảng hàng không.

Được biết Tập đoàn T&T đã chính thức đề nghị mua lại Cảng hàng không Phú Quốc theo hai phương án: Mua toàn bộ tài sản sân bay hoặc nhận chuyển nhượng quyền khai thác có kế thừa lao động. T&T cũng cam kết tiếp tục đầu tư nâng cấp cảng hàng không này và không chuyển nhượng trong vòng năm năm.

VIẾT LONG