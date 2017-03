Xin lỗi hành khách, “cắt” tài xế

Sáng 12-5, qua điện thoại, ông Lê Chí Kiên, chủ sở hữu xe 64H-5638, thay mặt HTX Xe khách Ngọc Điệp cho biết ông và tài xế Lê Quang Hải đã làm việc với Công an tỉnh Long An. Công an đã tạm giữ giấy tờ xe 64H-5638 và bằng lái của Hải.

Ông Kiên nói: “Tối 11-5, tôi đã triệu tập cuộc họp với toàn bộ tài xế của HTX để thông báo vụ việc, rút kinh nghiệm chung. HTX đã xem xét không cho tài xế Hải cầm tài. Tôi đã gọi điện thoại cho một số hành khách để nắm thêm thông tin, đồng thời ngỏ lời xin lỗi họ”.

GIA TUỆ