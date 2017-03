Xin nhận tử hình, tòa phạt chung thân

Tại tòa, Lợi khai chung sống như vợ chồng với ông N.T.T từ năm 1992. Đến cuối 2009, Tuấn “thông báo” chia tay với Lợi và bỏ đi nơi khác, không nói rõ lý do. Qua tìm hiểu, Lợi biết T. đang chung sống với người phụ nữ khác. Do đó, ngày 4.1.2010, trên đường đi mua xô nhựa về đựng bột làm bánh da lợn bán, Lợi nảy sinh ý đồ mua xăng đổ vào xô đem sang nhà chồng hỏi chuyện. “Nếu không thuyết phục được chồng quay về, tôi sẽ đốt để hai vợ chồng cùng chết”, Lợi khai.



“Khi đến nhà, bị cáo chỉ muốn gặp anh T. hỏi xem bị cáo có lỗi gì để sửa chữa, nhưng anh T. không nói chuyện mà bỏ đi ra phía sau nhà. Buồn quá bị cáo đổ xăng xuống nền nhà bật hột quẹt đốt vì bị cáo chỉ sống dựa vào tình thương của mình anh T.. Mục đích chỉ muốn tự sát trước mặt chồng nhưng không ngờ lửa cháy dữ quá…”, Lợi nghẹn ngào.



Do đây là cơ sở chuyên kinh doanh sản xuất giấy và nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, thiêu rụi toàn bộ vật dụng khiến bà T.T.O (69 tuổi, mẹ anh T.) bị phỏng nặng toàn thân và tử vong sau đó. Riêng anh T. kịp chạy thoát thân, mang thương tật 4%.

Sau khi gây án, thấy nhà anh T. cháy, Lợi bỏ đi về nhà và nhảy xuống sông tự tử nhưng được cứu kịp thời nên không chết.



Tại tòa, Lợi xin được nhận án tử hình vì hối hận lỗi lầm gây ra. Còn anh T. yêu cầu bồi thường 146 triệu đồng do thiệt hại sau vụ phóng hỏa, tổn thất về tinh thần và chi phí điều trị. HĐXX chỉ chấp nhận buộc Lợi bồi thường 92 triệu đồng.



Cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên án như trên.





Theo Lê Nga (TNO)