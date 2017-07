Xin thôi chức phó chủ tịch xã vì dính 'án' đánh bạc

Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu cũng đã có quyết định cho thôi Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Diễn An (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Cao Đức Dũng.

"Sau khi phía công an có thông báo việc bắt quả tang ông Dũng có hành vi đánh bạc và sẽ khởi tố thì ông Dũng có đơn xin thôi chức vụ phó chủ tịch UBND xã Diễn An (nhiệm kỳ 2016-2021). Về mặt Đảng, ông Dũng cũng đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng" - một cán bộ Ban tổ chức Huyện ủy Diễn Châu cho biết thêm.

Trước đó, đêm 25-3, sau khi đi nhậu, ông Dũng theo nhóm bạn rủ rê vào Nhà nghỉ Hưng Quỳnh (xã Diễn An) để đánh bạc. Sau đó, khi ông Dũng và các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị Công an huyện Diễn Châu ập vào bắt quả tang.

Ngày 10-5, UBND huyện Diễn Châu đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Dũng. Đến ngày 25-5, UBND huyện Diễn Châu ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác lần hai đối với ông Dũng để phục vụ điều tra. Hiện ông Dũng đã bị khởi tố về tội đánh bạc.