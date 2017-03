Xin tiền, đốt nhà, chống công an

Khuya 23-7-2009, Thông xin tiền mẹ nhưng không được rồi bị la mắng nên đã lấy hai con dao bấm dài ra hù dọa. Khi công an phường đến can thiệp, Thông không những không chấp hành mà còn tiếp tục chống đối bằng cách lấy thêm hai con dao rồi chạy lên lầu cố thủ. Công an đặc nhiệm đến thuyết phục, Thông liền hô to sẽ cho cháy nổ. Hô xong, Thông lấy một chai dầu ăn, ba cái gối, hai bao hạt nhựa đổ ra lối cầu thang và đốt. Đồng thời, Thông mở van bình gas, cầm quẹt gas dọa cho cháy nổ để cản trở công an. Sau đó, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy được tăng cường cùng thiết bị chữa cháy. Điện lực phải cúp toàn bộ điện tại khu vực đó. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm khống chế được Thông, thu giữ hung khí.

Trước đó vài ngày, Thông cũng xin tiền người nhà không được nên đã đập bể nhiều cửa kính. Lợi dụng lúc nhiều người đứng bên ngoài xem, Thông lén lút dẫn chiếc xe máy trong phòng khách ra cửa sau chạy thoát. Ban đầu, Thông dùng xe đó làm phương tiện di chuyển rồi cho người bạn mượn đến nay chưa thu hồi được.

Ban đầu, Thông bị khởi tố, truy tố về ba tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Sau đó, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu khởi tố, truy tố Thông tội nặng hơn là chống người thi hành công vụ chứ không phải tội gây rối trật tự công cộng...

HOÀNG YẾN