Xô xát với con dâu, cha đâm chết con trai ruột

Theo Xuân Bình (TNO)

Trưa ngày 24.1.2012 (mùng 2 Tết âm lịch), khi đã nhậu say, ông Tòng về nhà thì thấy con dâu là Thị Oanh và chồng (có đăng ký kết hôn) là Lê Khánh Tường (cùng 27 tuổi) đang uống bia và hát karaoke cùng vợ chồng anh Cao Văn Tài và chị Phan Thị Thanh Hằng (cùng 44 tuổi, ngụ cùng xã).Do trước đó, ông Tòng phát hiện con trai mình đã “lấy nhầm” vợ đã có một đời chồng sau đó ly dị và cưới Tường nên ông Tòng đã đuổi con dâu ra khỏi nhà.Thấy không ưa người con dâu hiện diện trong nhà mình nên ông Tòng đã ra sau nhà cầm một dao dài 20 cm ra đuổi con dâu đi. Bực tức vì đuổi con dâu không đi nên ông Tòng đã dùng tay đánh và dùng dao đâm nhưng không trúng tay Oanh.Khi chị Hằng can ngăn thì bị ông Tòng đâm một phát gây thương tích nhẹ ngay tay.Tường thấy vậy, đứng dậy can ngăn thì bị ông Tòng đâm một nhát vào bụng gây tử vong tại chỗ.Ông Tòng bị bắt ngay tại hiện trường vụ án mạng.