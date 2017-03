Xóa điểm lật xe trên cầu vượt Cát Lái

Bốn vụ lật xe, container trên cầu vượt - Trưa 14-9-2010, một xe container chở gốm sứ theo hướng từ xa lộ Hà Nội vào cảng Cát Lái, đến khúc cua trên nhánh A đã bị lật nhào đè lên thành cầu vượt, gốm sứ bên trong gần như hư hỏng hoàn toàn. Đây là vụ lật xe container đầu tiên tại cụm cầu vượt Cát Lái. - Tiếp đó, sáng 24-6, tại nhánh B1 của cụm cầu vượt, hướng từ cảng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội hướng vào nội thành, một container rơi từ trên xe xuống làm hư hỏng mặt và lan can cầu. - Ngày 26-7, một xe container lưu thông trên nhánh A cầu vượt Cát Lái từ hướng xa lộ Hà Nội vào cảng Cát Lái đã bị rớt container xuống mặt cầu. - 17 giờ ngày 11-8, một xe đầu kéo container lưu thông từ xa lộ Hà Nội về cảng Cát Lái đã bị lật nhào giữa nhánh A của cụm cầu vượt. Thanh chắn lan can cầu bị xe tông gãy. Chiếc xe bị hư hỏng nặng, hóa chất từ container chảy đầy ra đường. __________________________________________ Trên đường lên xuống cầu vượt Cát Lái nên có nhiều biển cảnh báo về tốc độ, các biển báo cần to, rõ, dễ nhìn hơn. Nên phạt thật nặng, thậm chí giữ giấy phép lái xe để tài xế có trách nhiệm và thực hiện đúng luật. HUỲNH CÔNG(Lái xe HTX số 9) Có lần tôi lái xe con lên cầu vượt Cát Lái mà phát hoảng với cảnh lái xe đầu kéo cố nhấn ga, lấn sang làn dành cho xe con. Khi đó, tốt nhất là nên lùi lại chứ đừng chạy song song, nhất là khi vào khúc cua vì lỡ xe hoặc container lật thì mình coi như… toi! TÔ MAI LĨNH (đường Sư Vạn Hạnh, quận 10) Đôi khi chạy xe máy song song với những xe container, tôi để ý có rất ít xe móc chốt các thùng container một cách cẩn thận. Điều này rất nguy hiểm khi xe vào những khúc cua gấp như ở cầu vượt Cát Lái. MINH HÙNG (đường Trần Xuân Soạn, quận 7)