Xới nát quốc lộ rồi… để đó

Trước đây, tỉnh Phú Yên cứ bị phê bình vì chậm giải phóng mặt bằng để mở rộng QL1. Bây giờ, bàn giao mặt bằng rồi thì họ thi công ì ạch. Thấy đời sống nhân dân bị ảnh hưởng mà xót quá! Ông PHẠM ĐÌNH CỰ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên QL1 được thi công quá chậm, không đảm bảo an toàn, nhiều đoạn xây bít cả lối đi vào nhà dân. Tỉnh Bình Thuận sẽ kiến nghị Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thi công nhanh bởi người dân đã bị “nhốt” trong nhà quá lâu rồi. Ông NGUYỄN VĂN LY, Trưởng ban Pháp chế HĐND

tỉnh Bình Thuận Chính quyền địa phương nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng thi công, sửa chữa QL1 cẩu thả, cắt khúc nhiều chỗ gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm. UBND huyện Xuân Lộc đã yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ổn định cuộc sống của người dân. Ông TRẦN ANH TUẤN, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai Chỉ trong hai ngày kiểm tra việc nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn từ Hà Tĩnh đến Huế (ngày 9 và 10-7), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát hiện hàng loạt sai sót dẫn đến hiện tượng lún, nứt đường. Ông quyết liệt yêu cầu ban quản lý dự án phải sa thải ngay tư vấn giám sát kém chất lượng.