Xử 12 đối tượng khai thác than trái phép trong vườn nhà

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh: Vào hồi 15h30 ngày 14/12/2011, tại khu vực tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện trong khuôn viên đất vườn của ông Nguyễn Đỗ Mến có 3 cửa lò, trong đó có một cửa lò loại giếng đứng đã ra than. Cơ quan Công an đã bắt quả tang Phạm Văn Kiên, Nguyễn Văn Quang, Dương Văn Điện và Nguyễn Văn Khang đang hoạt động khai thác than trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định: vào khoảng đầu năm 2011, Nguyễn Ngọc Thanh cùng Phạm Văn Vịnh tổ chức đào lò khai thác than trái phép trong phạm vi vườn gia đình ông Nguyễn Đỗ Mến. Quá trình khai thác, Phạm Văn Vịnh đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Thanh và Vịnh vẫn lén lút tiếp tục thuê người khai thác than trái phép.

Thanh thuê Phạm Văn Sơn, phụ trách về kỹ thuật hầm lò. Tháng 9/2011, Thanh thuê Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Quang, Dương Văn Điện cùng một số người ở Hải Dương xén cửa, củng cố lại đường lò giếng. Sau đó vào cuối tháng 10-2011 Hải và Sơn về quê rủ thêm Nguyễn Viết Tứ, Lưu Văn Lộc, Nguyễn Minh Long, Vũ Văn Dường, Lưu Văn Thơ, Nguyễn Văn Đoàn ra làm thuê cho Thanh và Vịnh, trả công theo thỏa thuận.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2011, các đối tượng đã khai thác than trái phép dưới hình thức lò giếng, gây thiệt hại 413 tấn than, trị giá 1.170.855.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị can đã phạm vào tội: “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” tại khoản 2, điều 172 của Bộ luật Hình sự.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Phạm Văn Hải, Nguyễn Viết Tứ 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Quang, Vũ Văn Dường, Lưu Văn Thơ 15 tháng tù giam; Nguyễn Văn Khang, Phạm Văn Kiên, Dương Văn Điện, Nguyễn Minh Long, Nguyễn Văn Đoàn, Lưu Văn Lộc 9 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Văn Vịnh, Phạm Văn Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh truy nã.

Đối với Nguyễn Đỗ Mến đã để Thanh và Vịnh khai thác than trong khu vực đất vườn của gia đình, quá trình điều tra Mến không có mặt tại nơi cư trú, chưa đủ điều kiện khởi tố, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.



Theo Thu Hiền – Quang Duy (CAND)