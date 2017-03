Xử các đối tượng bắn chết công an

Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm các bị cáo trong băng cướp của Trần Quốc Tuấn - người bắn chết Trung úy Lê Thanh Tâm (Công an huyện Cẩm Mỹ) cách đây hơn một năm. Theo đó, tòa tuyên phạt Bùi Văn Trung tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình.

Tòa cũng phạt Nguyễn Hoàng Mạnh tù chung thân về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản. Trịnh Công Vững bị phạt 18 năm tù về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản. Phạm Hữu Thịnh bị phạt ba năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hai năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Các bị cáo Thịnh, Vững, Mạnh, Trung (từ trái qua) nghe tòa tuyên án. Ảnh: HP

Ngày 19-7-2011, Tuấn chở Trung bị công an ra hiệu dừng xe kiểm tra vì chạy tốc độ cao nhưng cả hai không chấp hành. Bị truy đuổi, Tuấn vừa chửi vừa rút súng bắn bị thương một công an viên rồi tiếp tục tháo chạy. Do xe hư, cả hai chặn đường bắn một người bị thương để cướp xe chạy trốn. Bị đuổi gắt, Trung quăng xe, trốn vào ống cống. Tuấn chạy vào rẫy nhà một người dân gần đó, tiếp tục dùng súng khống chế và cướp một chiếc xe máy. Cùng lúc này, anh Tâm tiến đến định bắt Tuấn thì Tuấn bắn chết anh Tâm. Sau đó, Tuấn tiếp tục nổ súng chống trả lực lượng công an nên cuối cùng bị bắn chết. Trung bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Trung thừa nhận cùng với Tuấn gây ra tội ác và mong tòa có mức án khoan hồng.

Tòa nhận định Tuấn cầm đầu, dùng súng trực tiếp bắn chết Trung úy Tâm nay đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gia đình anh Tâm chứng minh được Tuấn còn tài sản nào khác thì có thể khởi kiện ra tòa đòi bồi thường.

Riêng bị cáo Trung, dù biết Tuấn là tội phạm trốn trại nhưng khi Tuấn rủ đi giết người, cướp của thì Trung đồng ý ngay. Với cái chết của anh Tâm, Trung đã chui vào ống cống trốn trong nhiều giờ, không tham gia bắn nạn nhân nhưng ngay từ đầu, Trung chở Tuấn tháo chạy. Cả hai đều chung một mục đích tẩu thoát, dẫn đến hậu quả chết người. Trung có nhiều tiền án, không chịu sửa chữa lỗi lầm mà còn tái phạm nguy hiểm với một loạt vụ án giết người, cướp tài sản ở các địa phương khác nên cần phải có mức phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo.

Ngoài bị cáo Trung, bị cáo Mạnh, Vũng đều nằm trong băng cướp do Tuấn cầm đầu. Các bị cáo quen biết nhau trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Sau khi trốn trại, Tuấn chuẩn bị súng rồi lôi kéo, rủ rê đồng bọn tiếp tục phạm tội. Chỉ trong hai tháng giữa năm 2011, băng này thực hiện bốn vụ cướp tài sản và giết người ở tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa và Đồng Nai làm ba người chết, bốn người bị thương, chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng...

HÀ PHƯƠNG