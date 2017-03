Xử được hay không: Chưa rõ!

Không thể chỉ dựa vào giấy tờ

Tôi thực sự bất bình khi đọc bài báo “Hiếp dâm người chuyển đổi giới tính, có bị tội?” Tại sao không? Đã xâm hại đến thân thể một người nào đó là đã có tội, nói chi đến việc từ ý thức đến hành động các bị can lúc đó đều đã nghĩ mình đang hiếp dâm phụ nữ. Càng không thể viện vào việc nước ta không công nhận việc chuyển đổi giới tính thì không xem người đó là phụ nữ để không xử các bị can tội hiếp dâm.

Thực tế, nạn nhân trước đó và sau khi chuyển đổi giới tính, bản chất họ đã là phụ nữ, hơn nữa họ cũng đang có người yêu. Tại sao trong thực tế cuộc sống, trong tình cảm và cả trong khi bị hiếp dâm họ không bị phân biệt là người chuyển giới mà khi họ là nạn nhân của một vụ xâm hại tập thể, cần được bảo vệ thì lại bị phân biệt chỉ vì trên giấy tờ họ là nam giới, không phải nữ? Tại sao pháp luật không nhìn vào thực tế mà lại căn cứ trên giấy tờ vốn dĩ chỉ là để chứng minh người đó thực sự là ai, sinh năm nào, ở đâu…

Khi thực hiện hành vi hiếp dâm, thực tế các bị can đã thực hiện được đầy đủ các hành vi như đối với phụ nữ và không hề gặp khó khăn gì. Việc hiếp dâm phải người chuyển giới là ngoài ý muốn của các bị can. Như vậy, theo tôi, việc xử các bị can trên với tội hiếp dâm là hoàn toàn hợp lý và đúng người, đúng tội.

Xử tội hiếp dâm là chính xác

Tôi ủng hộ ý kiến của thẩm phán Phạm Công Hùng, phải xử lý Tình và đồng phạm về tột hiếp dâm vì trước khi thực hiện hành vi, cả Tình và đồng phạm đã tự xác định giới tính của nạn nhân. Những phụ nữ chuyển đổi giới tính cũng phải được bảo vệ như những phụ nữ bình thường khác. Tôi mong pháp luật bảo vệ họ.

Pháp luật chưa công nhận việc chuyển giới

Chưa thể kết tội được! Những phân tích trong bài báo đã nêu rõ. Theo quy định, nạn nhân trong một vụ hiếp dâm chỉ có thể là nữ giới. Tình và các bạn đã không xâm phạm đến khách thể của tội hiếp dâm thì không đủ cơ sở để buộc họ phạm tội này.

Khách thể của tội hiếp dâm là quyền tự do và bất khả xâm phạm về tình dục của phụ nữ. Đối tượng xâm phạm của tội này phải là phụ nữ. Đặc biệt, nạn nhân dù đã thực hiện chuyển đổi giới tính nhưng pháp luật nước ta không công nhận thì không thể xem là phụ nữ được.

Luật pháp để bộ máy công quyền điều chỉnh xã hội, như vậy thì bộ máy không thể làm sai, có chăng là bộ máy của ta (pháp luật của ta) chưa hoàn thiện và đầy đủ, nếu có sơ hở là tại mình. Những cơ quan thực thi pháp luật thì phải theo luật. Tất nhiên, đây là sự đánh động để chúng ta sớm có điều chỉnh cho hợp lý.

