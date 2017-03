Xử đường dây cực “khủng”, buôn 32.000 bánh heroin

Buôn 12 tấn heroin Chuyên án 006N được Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập vào tháng 4-2012. Sau gần 1 năm điều tra giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 123 bị can theo 6 loại tội danh khác nhau, gồm “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”, “Kinh doanh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Giả mạo trong công tác” và “Môi giới hối lộ”. Lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giam 95 bị can, truy nã 28 bị can; thu giữ 90 bánh heroin, 115.000 viên ma tuý tổng hợp, 1,28 kg ma tuý dạng tinh thể đá, 4 khẩu súng quân dụng kèm theo 43 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Căn cứ tài liệu chứng minh thu thập được, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ các đối tượng này tiêu thụ trót lọt trên 25.000 bánh heroin, 500.000 viên ma tuý tổng hợp, 40kg ma tuý dạng tinh thể đá. Tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 vụ án, từ tháng 4 đến tháng 8-2013, cơ quan công an đã khởi tố 15 bị can, bắt giữ 14 đối tượng, ra lệnh truy nã đặc biệt 1 đối tượng, thu 22 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan. Đến tháng 8-2013, cơ quan chức năng có đủ tài liệu chứng minh các đối tượng trong chuyên án 006N đã mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin (tương đương 12 tấn).