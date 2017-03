Xử lại vụ cô giáo đốt nhà, giết cả gia đình anh chồng

Đại điện phía bị hại đã chống án. Ngày 29-30/11 phiên phúc thẩm sẽ mở tại Tòa án Quân sự Trung ương.Trao đổi với PV, anh Nguyễn Chí Tuấn (chồng của Thuận) cho biết: "Tôi không ngờ tâm địa Thuận lại ác độc và dã man đến vậy. Cùng một lúc cô ta giết cả 3 mạng người mà vẫn che giấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã vậy, cô ta còn tỏ vẻ thách thức trước nỗi đau của gia đình tôi".



Hơn ba tháng trước, bản án sơ thẩm của tòa án Quân sự Quân khu thủ đô xác định cô giáo tiểu học do bực tức anh Nguyễn Chí Hưng (anh trai của chồng) đã thuê người, tổ chức phóng hỏa đốt nhà, gây nên cái chết thương tâm cho đôi vợ chồng trí thức và đứa con gái duy nhất



.Cụ thể, ngày 20/1/2008, sau khi bị chồng ly thân, Thuận nói với Bùi Tiến Hà: “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng vì luôn bênh em trai. Chú mua ít xăng về, giúp cháu đốt nhà ông Hưng cho bõ tức”.Hà lưỡng lự, Thuận bảo: "Chú cứ đốt đi, nếu xảy ra chuyện gì cháu chịu trách nhiệm”. Do ông Hà chưa làm ngay, Thuận nhờ Hoàng Hải Tiệp (sinh viên) ra tay, hứa hẹn: "Chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”. Tiệp đã đồng ý, nhận 50.000 đồng từ tay Thuận để đi mua xăng.



Chiều 24/1/2008, Tiệp nói với ông Hà: "Tối nay đốt nhà"... Hai người này đã đổ xăng qua cửa sổ, đốt nhà anh Hưng. Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối đã khiến cả gia đình 3 người tử vong do bị bỏng nặng.Tại phiên sơ thẩm, Thuận không có thái độ nghiêm túc, ăn năn hối hận. Trước vành móng ngựa, cô ta thi thoảng cười khẩy, đứng bắt chéo chân, giơ tay lên ngắm nghía...



Suốt quá trình xét hỏi, Thuận không thừa nhận hành vi phạm tội.Tuy nhiên, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ chứng minh hành vi giết người của nữ giáo viên này. Thuận bị tuyên án phạt chung thân, trong khi trước đó VKS cho rằng phải: "Tử hình Thuận thì mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật".



Hai đồng phạm Hà và Tiệp lần lượt lĩnh 20 năm và 18 năm tù cùng về tội giết người và hủy hoại tài sản.Kết thúc phiên tòa, hàng trăm người dân dự khán cho rằng bản án chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay sau đó, gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị tăng nặng hình phạt với các bị cáo.





