Xử lại vụ công an ăn chặn trầm kỳ của phu trầm

Ngày 18-6, TAND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ cán bộ Công an huyện Khánh Sơn ăn chặn trầm kỳ của phu trầm.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ba cán bộ Công an huyện Khánh Sơn gồm Nguyễn Hồng Hà (nguyên đội trưởng Đội CSGT), Vũ Anh Trung (nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường), Trần Lệ Kiên (phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) và một người tên Luân Văn Nam bị xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: XP

Ba bị cáo Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên đã có hành vi thu giữ vé “ém” một đoạn trầm kỳ của phu trầm khai thác trái phép trị giá 3,8 tỉ đồng. Hà còn cùng với Nam thu giữ rồi “ém” một đoạn trầm kỳ khác trị giá 350 triệu đồng. Còn bị cáo Nguyễn Thành Trung thì biết rõ số trầm kỳ này do các công an phạm tội mà có nhưng vẫn đưa ra tỉ lệ ăn chia, đứng ra thực hiện việc mua bán rồi chia chác và hưởng lợi tiền bán trầm.

Tại tòa, Vũ Anh Trung cho rằng lãnh đạo công an huyện chủ trương không thu giữ của dân nhưng việc Kiên bắn súng chỉ thiên, thu giữ khúc trầm kỳ của dân đào được là không sai. Vũ Anh Trung thừa nhận đã chỉ đạo Kiên cất giữ “khúc rễ cây” do người dân đào được mà không báo cáo lên cấp trên. Thẩm phán phiên tòa cho rằng Trung đang làm nhiệm vụ biết rõ khúc trầm kỳ là tài sản trái phép có được lại cất giữ là sai nhưng vẫn quanh co không thừa nhận.

Vũ Anh Trung cũng thừa nhận sau khi nhận 1,4 tỉ đồng tiền bán trầm từ Nguyễn Thành Trung, bị cáo đã chia cho rất nhiều người. Khi vụ việc vỡ lở, Anh Trung đã thu hồi và nộp lại cho Nhà nước 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Anh Trung còn khai nhóm công an, cán bộ cũng thống nhất không khai việc Nguyễn Thành Trung có tham gia vào tiêu thụ trầm kỳ.

Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi ăn chặn trầm kỳ của các phu trầm như cáo trạng đã truy tố. Hôm nay, tòa tiếp tục xét xử.

XUÂN PHƯƠNG