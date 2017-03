Xử lưu động vụ giết người vì va quệt giao thông

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, sáng 6.8.2010, Nguyễn Quốc Tân (22 tuổi, ngụ tại Q.7) mượn xe Nouvo biển số 54Z7-5325 của cháu ruột đi chơi.



Chiều cùng ngày, bạn nhậu rủ Tân đến đường Nguyễn Văn Linh ngồi “lai rai” nên Tân chạy qua đường Nguyễn Thị Thập mua mồi nhậu, ít trái cây và một con dao.



Khi chạy đến cầu Rạch Bàng nằm trên đường Lê Văn Lương, P.Tân Quy, (Q.7), Tân tình cờ gặp Nguyễn Văn Út (31 tuổi, ngụ Q.7, bạn Tân). Út nhờ Tân chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) để chăm sóc cho con đang nằm điều trị tại đây.



Trên đường chở Út đến bệnh viện, khi lưu thông đến đường Cống Quỳnh (Q.1), Tân suýt đâm phải xe SH do Nguyễn Chí Dũng (27 tuổi, ngụ Q.3) điều khiển dẫn đến đôi bên cự cãi.



Dũng rủ thêm Nguyễn Minh Đức (28 tuổi, ngụ Q.8), Phạm Hoàng Đình Hùng (28 tuổi, ngụ Q.3) đi trên một xe SH khác chặn đầu xe của Tân để “nói chuyện phải quấy”.



Thấy nhóm thanh niên này hung hăng, Út (từng có hai tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản”) xuống xe liên tục xin lỗi.



Nhưng nhóm Dũng, Đức, Hùng dùng nón bảo hiểm, dây thắt lưng tấn công Tân tới tấp. Tân bị đánh “hội đồng” ngã xuống đường.



Nhớ đến con dao trong túi áo, Tân móc dao ra đâm loạn xạ. Hậu quả, Đức chết tại chỗ; Dũng bị thương nặng, chết trên đường chuyển viện và Hùng bị thương với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 44%.



Sau khi gây ra án mạng, Út và Tân lên thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trốn.



Sáng 14.8.2010, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã tóm gọn Tân khi đang lẩn trốn ở khu nhà trọ dành cho công nhân.



Cùng ngày, Công an TP.HCM đã bắt thêm Út khi đang có mặt bên giường bệnh chăm sóc cho con.



Ngoài Tân và Út, VKSND TP.HCM cũng truy tố Hùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.



Theo Trần Duy (TNO)