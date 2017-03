Xử lý an toàn quả lân tinh dài gần 1 m

(PL)- Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết: Ngày 4-11, Công ty TNHH Xây dựng, rà phá bom mìn Hùng Vương (thuộc Quân khu V) đã thu gom an toàn quả lân tinh chưa nổ ra khỏi khu vực dân cư thôn Bình Hòa (xã An Dân, huyện Tuy An).

Chiều 2-11, trong khi thi công công trình kè Sông Vét đoạn qua địa phương trên, một số công nhân thuộc Tập đoàn Xây dựng Xuân Thành phát hiện một quả lân tinh phát lộ lên mặt đất. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An xác định quả lân tinh dài gần 1 m, bán kính 135 ly, nặng hơn 20 kg còn sót lại sau chiến tranh. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, yêu cầu hàng chục gia đình ở trong khu vực tạm lánh trong quá trình xử lý quả lân tinh. T.LỘC