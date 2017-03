Xử lý bảo vệ rừng trói và đánh cha con chủ đầm tôm

Theo kết luận, vào các ngày 26 và 27-2, bảo vệ rừng phối hợp Công an xã Phước An vào nơi bà Ngọc đang xây dựng ngăn chặn xây dựng nhưng chỉ lập biên bản xác minh, biên bản kiểm tra hộ khẩu rồi sau đó lực lượng bảo vệ rừng đã trói tay ông Nguyễn Văn Ni (cha bà Ngọc), giằng co với bà Ngọc, vứt 40 bao xi măng của bà Ngọc xuống nước, chửi bới, xô đổ cốt pha của bà Ngọc xuống nước.

Hành vi của bảo vệ rừng thực hiện khi chưa có quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế của cấp có thẩm quyền đối với bà Ngọc là không đúng quy trình, thủ tục quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.







Bà Ngọc, chủ đầm tôm. Ảnh: TD

Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với tập thể cá nhân vi phạm cho giám đốc Sở NN&PTNT trước 30-5.

Cũng theo kết luận thanh tra, Bà Ngọc có thái độ không hợp tác, không chấp hành người thi hành công vụ là do bà Ngọc có yêu cầu lực lượng bảo vệ rừng đưa biên bản kiểm tra nhưng bảo vệ không đưa nên hai bên đã lớn tiếng với nhau.

Ngoài ra, bà Ngọc chi một số tiền lớn là 400 triệu đồng chuyển nhượng hợp đồng nuôi trồng thủy sản mới được khoảng một năm rưỡi là số tiền không nhỏ với bà Ngọc nhưng đến nay chưa kịp thu hồi vốn đã phải chấm dứt hợp đồng khiến bà Ngọc bức xúc. Thanh tra xác định Ban quản lý rừng phòng hộ chỉ đồng ý cho ông Nguyễn Văn Lộc ủy quyền cho bà Ánh Ngọc trông coi sản xuất chứ không chấp thuận cho ông Lộc ủy quyền hợp đồng để lấy tiền của bà Ngọc. Thanh tra cũng yêu cầu Công an địa phương làm rõ vấn đề liên quan đến hợp đồng giữa bà Ngọc và ông Lộc.