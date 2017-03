Xử lý cá nhân, tập thể trong vụ sai phạm vụ cao ốc 8B Lê Trực

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu quận Ba Đình khẩn trương ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với công trình 8B Lê Trực, xử lý nghiêm công trình vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư, báo cáo về UBND TP Hà Nội trước ngày 10-1.





Liên quan đến sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, hiện UBND TP Hà Nội đã có kết luận về sai phạm của tòa nhà là xây cao vượt 16 m (tương đương 5 tầng, từ tầng 14-19) và xây vượt diện tích khoảng 6.000 m2 so với giấy phép xây dựng được cấp. Trong đó lỗi chính do chủ đầu tư cố tình sai phạm trong xây dựng, đồng thời các cơ quan chức năng của Hà Nội có trách nhiệm buông lỏng quản lý để cho sai phạm xảy ra mà không kiên quyết xử lý. Đến ngày 21-11-2015, Chủ đầu tư của tòa nhà 8B Lê Trực đã triển khai phá dỡ phần xây dựng sai phép theo như đã cam kết với cơ quan chức năng của Hà Nội. Tuy nhiên, tốc độ triển khai phá dỡ rất chậm, theo phương án do chủ đầu tư trình với quận Ba Đình, giai đoạn 1 của phương án phá dỡ phải mất tới chín tháng để triển khai (cắt ngọn phần chiều cao xây vượt phép 5 tầng), còn giai đoạn 2, xử lý phần diện tích xây thêm, không thực hiện xây giật cấp như giấy phép thì chủ đầu tư sẽ trình sau.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (4-1), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản chỉ đạo các ngành và quận, huyện, thị của Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên xác định rõ công tác quản lý trật tự xây dựng là trách nhiệm chính, chủ yếu và thường xuyên để tập trung chỉ đạo, đôn đốc. “Có kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Đặc biệt, phải kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, đội trưởng đội thanh tra xây dựng tại địa bàn để xảy ra nhiều công trình vi phạm, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời có báo cáo định kỳ về UBND TP”, ông Hùng chỉ đạo.