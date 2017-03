Xử lý “chợ” gỗ lậu tại khu vực giáp ranh

Từ thông tin tại rẫy trồng chôm chôm và cà phê thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh do ông Lầu Sau Quay (trú huyện Tân Phú, Đồng Nai) làm chủ gần đây xuất hiện một “chợ” gỗ lậu, ngày 12-10, Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) phối hợp với Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) kiểm tra, phát hiện năm người đang giao dịch mua bán lâm sản trái phép. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 44 m3 gỗ hộp các loại và 50 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tạm giữ ba người có liên quan để điều tra làm rõ.

PHƯƠNG NAM