Xử lý công an, xã đội đánh bạc

Theo đó, kết quả điều tra xác định các ông Mai Thiên Tuấn, Huỳnh Long Tuấn (lần lượt là xã đội trưởng, xã đội phó BCH Quân sự xã Bình Minh) cùng ba công an viên của xã (Nguyễn Đức Học, Lê Thanh Bắc và Dương Anh Tuấn) trong buổi sau khi hết giờ làm việc được phân công trực nên ở lại trụ sở UBND xã. Trong lúc trò chuyện, các ông này thấy bộ bài 52 lá trong sọt rác (do trước đó công an xã bắt vụ đánh bạc, thu giữ bộ bài) rủ nhau đánh bạc lấy tiền đi ăn tối. Năm người chơi đánh bài cát tê (loại sáu lá) với mỗi ván đặt cứng 5.000 đồng/người và gom tiền lại. Mọi người đánh bạc đến 18 giờ cùng ngày thì được 450.000 đồng (tất cả cùng thua - NV) và cùng nhau đi ăn. Ngoài ra, những người này không đánh bạc lần nào khác.

Công an huyện Trảng Bom cho rằng hành vi đánh bạc ăn tiền trên là vi phạm pháp luật nhưng ăn thua tiền mức nhỏ, mang tính chất giải trí và mục đích cùng góp tiền đi ăn nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, công an huyện đề nghị chuyển hồ sơ về xã Bình Minh xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, từ tố cáo của người dân, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ việc và sau khi báo ra, năm cán bộ trên đã bị tạm đình chỉ công tác.

PV