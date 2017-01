Xử lý nghiêm cá nhân gây ra tai nạn trên cao tốc

Ngày 4-1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có văn bản yêu cầu xử nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc men để phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả về người; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đồng thời chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.



Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định và Ban An toàn giao thông TP.HCM chỉ đạo các sở GTVT kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải là chủ quản lý ba phương tiện trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 4-1, tại Km 41+500 trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 77B-010.40, xe khách 77B-009.38 và xe container 51C-573.60.

Hậu quả làm một người chết, 17 người bị thương và đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM và BV Đa khoa huyện Long Thành, Đồng Nai.